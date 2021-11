En hyldest til de idealistiske masochister - lokalpolitikerne

De sidste uger har jeg og holdet bag vores omvendte vælgermøder haft den store fornøjelse at møde spidskandidaterne for de forskellige politiske lister i de nordjyske kommuner og regionen. Tilbage står et indtryk af det vi egentligt godt vidste: Langt de fleste er ikke bare fornuftige, men dybt engagerede mennesker med stor indsigt, som kæmper for vi borgeres bedste. De er bestemt ikke enige, men de er enige om at ville noget med deres kommuner og region.

Rationelt set, er lokalpolitikere i grunden et mærkeligt folkefærd. De bruger dyrebar fritid på at diskutere emner og forhold, som den brede offentlighed er hurtigere væk fra end en autostart på Netflix. De må finde sig i at blive skældt ud og chikaneret alene for deres holdninger. Lønnen er som regel utak – og ikke med negativ rente.

Alligevel er de klar til at lade sig portrættere med tvivlsom portrætkunst i nabolagets lygtepæle. Bruge år på at få en brøkdel af deres kernesager igennem. Stille op til utallige repræsentationer, hvor de ikke altid kun mærker medvind. De er en slags superhelte, bare med langt flere cardigans end spandex-dragter – og det er i øvrigt nok også at foretrække.

De Omvendte Vælgermøder sætter vaskeægte vælgere i centrum. Det er dem, der har hofpladserne på scenen. Fordi det jo faktisk handler om dem og deres hverdag. Derfor har vælgerne også fået væsentligt mere taletid end tilfældet på traditionelle vælgermøder.

En tendens begynder imidlertid at vise sig på tværs af de forskellige møder. Der er nemlig ofte forskel på hvad vælgerne interesserer sig for – og hvad politikerne tror de interesserer sig for. Det har givet flere øjeblikke med øjenåbnere og notater på politiker-blokke.

Nogle gange handler det om forskellige prioriteter, andre gange om vidt forskellige emner. Endelig er der den interessante kategori, hvor politikere og vælgere er forskellige steder på abstraktionsstigen, men faktisk taler om det samme.

Når politikerne lægger forarbejdet til infrastruktur og bosætningsinitiativer, mens vælgerne vil have stærkere offentlig trafik og bedre børnehaver, så er det det samme og så alligevel ikke. Og da det altid er afsenderen af et budskab, der har ansvaret for, at det når frem til modtageren, vil politikerne her hjælpe sig selv, hvis de tydeliggør resultaterne af det store arbejde, de gør. Noget der bestemt er nemmere sagt end gjort i en travl hverdag.

Lokalpolitik er fyldt med fornuftige, hårdtarbejdende mennesker, der vil det bedste. De skal muligvis stramme sig an med deres kommunikation og sørge for bedre forbindelse til borgerne, men intentionerne fejler ikke noget.