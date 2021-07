En hyldest til den store leder

Det er ikke Kim Jong-Un, ikke Mette Frederiksen, men på denne lørdag naturligvis Danmarks landstræner i fodbold, Kasper Hjulmand.

Retfærdigvis er det på sin plads med lidt ansvarsfraskrivelse. Min viden om fodbold begrænser sig til iagttagelser fra sidelinjen på et U7-holds præstationer. Det er altså en forståelsesramme hvor offside, taktiske startopstillinger og VAR er erstattet af snørrebåndsbinding, klumpspil og mellemmåltidskoordination. Således har jeg stadig ikke helt forstået, at Wales ikke fik lov til at sætte en ekstra mand på banen, da de var bagud med tre mål.

Til gengæld ser jeg med al tydelighed, hvad det er for en imponerende indsats træner Kasper Hjulmand gør, ikke bare for holdet og dets chancer, men for fodboldspillet og dets forankring i danskerne.

At Hjulmands tilgang til posten som landstræner var nytænkende stod klart tidligt. Han ville forstå Danmarks identitet og hvordan det skulle udmøntes i fodboldspillet. Det var en kulturel opgave, som han gik til med analytisk præcision. Blandt andet gennem samtaler med mennesker, der på ingen måde var boldprofessionelle.

I en podcast fra Børsen om ledelse, fortalte han sidste sommer om, hvordan han ser landsholdet stå på skuldrene af hele det danske system fra de yngste amatører og hele vejen op. At landsholdet eksisterer for at lave fællesskaber, opfylde drømme og skabe en nationalfølelse og identitet.

Han taler om værdier. Om at inkludere, skabe sundhed, søge viden og dygtighed, udvise tillid, at skabe dannelse og fællesskaber på tværs af landet. Om generøsitet. Det handler om at finde ud af hvem man er og omsætte det til en spillestil. Vejen til en 4-4-2 synes muligvis lang og abstrakt, men det har Hjulmand bevist, at han mestrer. Værdierne omsættes både til hurtige beslutninger – dels når det kommer til at ændre spiltaktik, og i svære situationer som da Christian Eriksen faldt om – men også til efterfølgende refleksioner og ærlighed. Han gav plads til skrøbelighed og lod dermed hele nationen være med og omfavne holdet.

Det gennemsyrer også hans opskrift på at slå de store fodboldnationer: ”Når vi møder lande, som har nogle fantastiske individualister, så skal vi slå dem på fællesskabet og forståelsen for, at vi gør tingene sammen.” Det er en forbilledlig inspiration, som ikke bare fodbolden kan tage til sig. Fællesskabet vinder i det store løb, hvis det er stærkt nok. Det er derfor, det er så vigtigt at fokusere på opbygningen af det.

Efter et dramatisk forløb står Danmark samlet. Fodboldfællesskabet topper formentlig igen i aften, og det forplanter sig hen over de kommende dage. Vigtigere er dog, at det danner base meget længere ud i fremtiden. Med fælles referencer og de gentagne vi’er: vi spillede, vi kæmpede, vi vandt. Når vi tager vi’et på os, så skylder vi også at tage resten af værdierne med.

Et reelt spørgsmål er, om der ville være grund til at hylde Kasper Hjulmand, hvis de havde tabt. Nu har de jo vundet indtil videre. Men dertil kommer også det større billede. Det sammenhold der er skabt og det mod og de svære håndteringer, der er udvist. Det kan ikke tages fra ham og holdet.

Lad os i aften dyrke fællesskabet og generøst hylde Kasper Hjulmand, som den ualmindeligt vigtige brik, han er.

Og skulle de tabe i aften, så husk: jeg ved intet om fodbold.