En liter skummet og et stik: Ja tak til vacciner i Bilka

Nu kan vi blive vaccineret i Bilka.

Hvor er det godt. Danmark har i skrivende stund vaccineret 86 procent af alle indbyggere over 12 år, og med en opsøgende indsats – som at flytte vaccinationsstederne helt ud i dagligvarebutikkerne, hvor kunden kan få både en liter skummet og et stik i armen – vil vi nå over 90 procent inden oktober, vurderer Sundhedsstyrelsen.

Gentager: Hvor er det godt.

Det er godt, fordi vi begynder at få solide data for vaccinernes succes. De giver ikke en totalbeskyttelse imod covid-19. Det er ingen heller aldrig blevet lovet. Men de beskytter flere end forventet, og de relativt få, der trods vaccinering smittes med covid-19, får ikke nær så svære sygdomsforløb, og de er i markant mindre risiko for indlæggelse.

I tirsdags blev det oplyst, at i alt 9.253 færdigvaccinerede danskere siden december 2020 er registreret smittet med coronavirus. Ud af nu over fire millioner vaccinerede. Det svarer til lidt flere end to smittede for hver 1000 vaccinerede. Tallet vil givetvis stige med tiden, men hvis vi, som der nu tales om, begynder at tilbyde ældre og svækkede medborgere et tredje stik for at booste deres immunforsvar, vil udviklingen fortsat være under kontrol, vurderer eksperter.

Der er ingen særskilte tal for Nordjylland, men da flere nordjyder end danskere generelt har fået den mest effektive vaccine, Moderna, er andelen af smittede personer, der er færdigvaccinerede, formentlig lavere i vores landsdel end i resten af landet.

Det er med andre ord svært at bevare pessimismen for corona-situationen i Danmark. I fredags udløb kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom og dermed forsvandt de resterende corona-restriktioner.

Det kræver nu en ny folketingsbeslutning at genindføre for eksempel krav om ansigtsmasker og forsamlingsforbud, og som jeg påpegede forrige søndag på denne plads, er der næppe hverken politisk eller folkelig opbakning bag, at en stor majoritet af vaccinerede danskere skal pålægges nye begrænsninger i livet alene for at beskytte en lille majoritet af voksne, der ikke har orket at blive vaccineret eller ikke har villet vaccineres.

Danmark er reelt tilbage til noget nær normalen som før corona, og det kan vi først og fremmest takke udviklingen af vacciner for. Tænk, at det kunne lade sig gøre. Allerede tre måneder efter, at verden første gang hørte om corona-virussen i januar 2020, var den første vaccine klar til at blive testet på mennesker. Ni måneder senere blev den taget i brug i Danmark. Det er verdensrekord i udvikling af vacciner, og med forbehold for alt det ukendte, der kan opstå i fremtiden i form af nye varianter, er Danmark i dag snublende tæt på at have vundet over coronaen.

Hvor er det vildt at kunne skrive sådan. Jeg hylder de videnskabsfolk, der har leveret dette regulære mirakel.

Og så skal vi give hinanden et klap på skulderen. Vi er nået til næsten 90 procent vaccinedækning af alle over 12 år ad frivillighedens vej. Til trods for at vaccinemodstanderne har fyldt alt for meget i debatten på de sociale medier.

Desværre er det ikke gået lige så godt i mange andre lande. Som i USA, der nu må indføre vaccinetvang i større virksomheder og blandt sundhedsarbejdere, fordi dødstallet stiger dramatisk i de områder, hvor vaccineskepsissen har fået lov til at slå rod.

Heldigvis er det ikke kommet så vidt herhjemme. Det sætter vores fælles indsats i relief.