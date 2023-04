En møgsag: - Man får et rigtigt kram af Lizette

REBILD:- Lizette er bare en person, som når du får et kram af hende, så får man et rigtigt kram. Det har jeg intet imod. Når man taler med Lizette, rører hun ved ens arm eller knappen på ens habit-jakke. Sådan er Lizette som menneske.

Sådan siger Allan Busk - formand for 3F i Aalborg og medlem af bestyrelsen for FH i Nordjylland - i et interview med DR.

Men andre har oplevet forkvinden for FH på en helt anden måde. En stribe mænd anklager nu formanden for at have udvist grænseoverskridende adfærd ved flere lejligheder.

Ekstra Bladet og Berlingske har sammen undersøgt anklagerne om formandens adfærd og har i den forbindelse talt med otte mænd.

Anklagerne handler blandt andet om, at Lizette Risgaard skulle have haft svært ved at holde sine hænder fra mændenes numser ved festlige lejligheder.

Mændene har oplevet, at der har været et ulige magtforhold, og at de derfor har haft svært ved at sige fra over for den magtfulde Risgaard.

Allan Busk, der kender Lizette Risgaard godt og har kendt hende i mange år, kalder det for en rigtig møgsag.

- Det er noget rigtig lort. Det er ikke sjovt for nogen. Men vi må have respekt for, at der er nogen mennesker, der ikke bryder sig om sådan nogle ting. Sådan er det blevet, siger han.

Hovedbestyrelsen for FH holdt fredag formiddag møde og blev her enige om, at der skal sættes gang i en advokatundersøgelse.

Lizette Risgaard selv har på Facebook undskyldt for sin adfærd.

”Jeg er dybt berørt af historien og meget ked af det, for det har naturligvis aldrig været min intention. Men det er vigtigt for mig at sige følgende: Jeg mener, at det i udgangspunktet altid er den krænkede, der definerer, hvornår man er gået over stregen.”