En sejr for børn med cancer - og deres familier

Var det ikke, fordi sagen er så alvorlig, virker det næsten komisk.

Kort tid efter, at Sundhedsstyrelsen endeligt havde skrinlagt planerne om at samle al behandling af børn med kræft på Rigshospitalet i København, er Aalborg Universitetshospital blevet kåret til landets bedste på den front.

Over for NORDJYSKE kunne ledende sygeplejerske ved Børne- og Ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Lone Frilev, da også kun slå fast, at kåringen ”understreger, at beslutningen om alligevel at fastholde de eksisterende centre giver rigtig god mening.”

Forløbet om behandlingen af børnecancer i Danmark viser tre ting:

For det første er det ikke altid fagligheden, der vægter tungest, når der skal træffes større og afgørende beslutninger inden for sundhedsvæsenet. Havde netop det faglige argument fyldt mest, var det jo Aalborg Universitetshospital, der skulle have varetaget en samlet opgave i behandlingen af børn med en kræftsygdom. Og så var det aldrig blevet nævnt som et af argumenterne, at der var ledig pladskapacitet på Riget i København, hvorfor det kunne være smart at samle aktiviteterne der.

For det andet vægter hensynet til dem, det egentlig handler om - patienterne og deres pårørende - desværre ikke altid højest, når sundhedsmyndighederne lægger planer. At ville samle et behandlingstilbud, der i den grad griber ind i familiers liv døgnet rundt og uge efter uge både på det følelsesmæssige og det logistiske plan, ét sted i landet, vidner om en storslået mangel på respekt og forståelse for, at det handler om mennesker og ikke kasser.

For det tredje er sagen en påmindelse om, at det hjælper at råbe vagt i gevær. Da NORDJYSKE før jul gik ind i sagen og beskrev, hvordan familier skal mobilisere alle deres kræfter, når det værst tænkelige sker, var det netop fordi, at nogle af de ramte forældre gik i aktion og havde mod på at stå frem og fortælle deres historie. Samtidig var personale fra Børne- og Ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital klar til at give deres besyv med og sætte ord på betydningen af at have behandlingstilbud i døgndrift inden for en rimelig nærhed.

Midt i glæden over, at Sundhedsstyrelsen kom til fornuft, og at forældre i Nordjylland fortsat har et trygt og godt tilbud - ja, Danmarks bedste - hvis deres barn får en kræftdiagnose, er det værd at flage for: Behandling handler ikke kun om operation, medicin og pleje, men også om at give de bedste muligheder for, at de pårørende kan være med i processen. Og når vores myndigheder er ved at dumme sig, skal nakken ikke bare bøjes og hælene klappes sammen - nej, råb op og sæt de bedste argumenter i spil for at ændre sagerne. Det kan lykkes.