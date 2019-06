En skuffet Poul Højlund: Partiet er det vigtigste

NORDJYLLAND: - Vi vandt, og jeg tabte.

Sådan lyder det fra Nye Borgerliges nordjyske spidskandidat Poul Højlund, der ikke blev valgt som en del af partiets fire mand store folketingsgruppe.

- Jeg har det meget, meget fint med, at vi kom. Men jeg har lidt dårlig samvittighed over for alle de mange Nye Borgerlige heroppe i Nordjylland, der har hjulpet og gjort en fantastisk indsats. Men valg er valg, folkestyre er folkestyre, det er vælgerne, der bestemmer, og deres veje er uransagelige, siger Poul Højlund.

Han kom ind som kandidat med ret kort varsel, og har aldrig selv været aktiv i politik på den måde, så hele oplevelsen har været ny for ham.

- Det har været interessant, hvis jeg ikke skal sige for meget. Det har været meget spændende, og det har været godt at se, så mange, der er kommet til de politiske debatter. Jeg har været på mange gymnasier, og det har været rigtig godt at se, hvor interesserede de er, siger Poul Højlund.

Han ser nu frem til at kunne genoptage sit nystartede liv som pensionist:

- Selvfølgelig er det en skuffelse, at jeg ikke kom ind, det er det altid, når man har slåsset for noget. På den anden side, jeg var lige blevet pensionist, da jeg stillede op, nu glæder jeg mig til at kunne genoptage livet som professionel pensionist.

Se interviewet med Poul Højlund her: