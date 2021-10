En tåget aften flygtede Mie fra tæsk, sult og ydmygelser på kostskole

NORDJYLLAND:Hun forsøgte at være helt lydløs, da hun listede ud af døren. Turde ikke lukke døren efter sig af skræk for, at den skulle knirke eller smække. Da hun var kommet lidt væk fra huset, begyndte hun at løbe.

Tumlede afsted i grøfter og over marker i buldermørke og tåge. Hun vovede ikke at nærme sig vejen, for hvis nogen fik øje på hende, ville de gætte, hvor hun kom fra: Gravenshoved Kostskole. "De besværlige børns paradis", havde Aalborg Stiftstidende kaldt skolen få måneder før, men 16-årige Mie Hertzberg havde opdaget, at Gravenshoved var alt andet end et paradis.

Hun løb i flere timer, før hun turde tro på, at hun var kommet langt nok væk. Hun kunne se en stor bygning med lys i vinduerne og satsede sin nyvundne frihed på, at det var en virksomhed - ikke en privat beboelse, hvor beboerne måske kendte Gravenshoved og ville ringe til skolen og sladre om hende.

Fra en tidligere elevs private fotoalbum: Gravenshoved Kostskole.

Vil du køre mig til Aalborg?