En våd nat på vej: DMI varsler lokale skybrud

NORDJYLLAND:Solen skinner her søndag ved middagstid, men hvis du senere på dagen har planer om at bevæge dig langt væk fra din hoveddør, så skal du tage fornuftigt noget solidt regntøj med, for DMI varsler det, der på godt dansk må kaldes for lokalt møgvejr i hele Nordjylland.

Mere præcist har meteorologerne sendt et varsel om mulighed for lokale skybrud, hagl og torden ud for områderne Thy, Mors, Vendsyssel, Himmerland, Jammerbugt og Storaalborg. Hvilket altså er hele regionen. Også lidt længere sydpå i Randers, Skive, Viborg, Holstebro, Lemvig og Struer varsler DMI.

Et skybrud definerer DMI som 15-25 millimeter regn på 30 minutter, og så meget vand på så kort tid kan give oversvømmede kældre, vejbaner og viadukter. DMI giver følgende gode råd med på vejen til, hvordan man undgår at komme til skade, hvis man bliver fanget midt i møgvejret:

Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer.

Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.

Varslet gælder fra søndag aften klokken 20 til mandag morgen klokken 04.