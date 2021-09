En venlig gigant giver et venligt skub

ARGENTINA:Måske har du været på Limfjorden og været en af de heldige, der har fået følgeskab af en delfin - hvad enten du sejlede i en båd eller et stand-up paddle board. Og det har været en stor oplevelse.

Men hvad gør du, hvis du er ude på vandet på dit stand-up paddle board, og der pludselig dukker en kolossal hval op lige ved siden af - og til tider også under - dit board?

Du er cool og bliver siddende og nyder den vilde oplevelse, mens du nok skal kæmpe en smule for ikke at blive bare lidt panisk, når hvalen synes, at du ligner en, der godt kan bruge et lille skub.

Se den vilde video her (den er ikke tekstet):

Video: AP/Ritzau Scanpix