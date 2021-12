En vred mail fra en læser har sat sig spor: Vi skal sige fra over for populisterne

Det er ikke for at pylre, men i den forløbne uge fik jeg en mail fra en læser, som selv her nogle dage senere gør mig lidt nedtrykt.

Jeg får mange mails fra Nordjyskes læsere, og jeg sætter pris på dem alle. Også de kritiske. Både dem, der skælder mig og Nordjyske ud for at være blå, når vi kritiserer den socialdemokratiske regerings håndtering af minkforløbet. Og dem, der siger, vi er røde, når vi kritiserer Inger Støjberg, som vi senest har gjort i den sag, der nu er endt med at have kostet hende en ubetinget fængselsstraf og værdighed til at fortsætte i Folketinget.

Nordjyske vil tage del i debatten. Derfor bringer vi hver dag en leder med Nordjyskes holdning til en aktuel sag med betydning for Nordjylland, og så nytter det ikke noget at klynke, når læsere er uenige i vores synspunkter. Vi må tage imod kløene, lytte og forsvare os efter bedste evne og hylde, at det netop er gennem debat, at vi sammen gør vores fællesskab stærkere.

Men denne mail var uden for kategori. En læser beskyldte mig for, at jeg med min støtte til Rigsrettens dom over Inger Støjberg legitimerede pædofili. Det er en påstand, som man indimellem har kunnet læse og høre nogle af Støjbergs mest inkarnerede støtter fremføre i debatten, og jeg må erkende, at jeg ikke har taget det synderligt alvorligt, men set det som udtryk for den skingre tone, der desværre er standard for store dele af de sociale medier.

Jeg burde have taget det mere alvorligt. Det ved jeg nu. For det rammer bare anderledes hårdere, når en beskyldning om legitimering af pædofili er rettet mod én selv. Den trænger dybere ind. Men vi skal altid sige fra. Der påhviler os alle en forpligtelse til at sige stop, når den slags beskyldninger sniger sig ind i debatten og forpester det offentlige rum. Lad os derfor sætte nogle ting på plads:

Beskyldningen afslører en notorisk misforståelse af Støjberg-sagen. Sagen handlede om, at Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister i strid med dansk lov havde indført en ordning, der betød, at alle asylpar, hvor mindst en af parterne var under 18 år, skulle holdes adskilte. Dermed havde Støjberg overtrådt ministeransvarlighedsloven, og det er alvorligt. Vi skal kunne stole på, at ministre i Danmark ikke bryder loven. Både de ministre, vi er enige med, og dem, vi ikke er enige med.

Sagen handlede derimod ikke om, at nogle er imod barnebrude, og andre er for. De danske myndigheder kunne både før, under og efter Støjbergs ministerperiode adskille asylpar, hvor mindst den ene person var under 18 år, hvis der for eksempel var mistanke om tvang i forholdet. Men det krævede en konkret vurdering, for også asylansøgere er beskyttet af visse rettigheder, og myndighederne har i en række tilfælde brugt muligheden for at adskille asylpar på lovlig vis.

En ting mere: I virkelighedens verden var Støjbergs ordning med at adskille asylpar uden mulighed for undtagelse ikke bare ulovlig; Den gjorde i flere tilfælde direkte skade på de unge kvinder, fastslår Rigsretten i sin dom.

Når Inger Støjberg og hendes støtter påstår, at 25 ud af 26 dommere i Rigsretten og et overvældende flertal i Folketinget ikke vil ”hjælpe pigerne”, er det derfor i alle henseender populisme af værste skuffe. Og vi skal vare os over for populisme.

Vi er i disse år vidner til, hvad der kan ske, når populister spreder løgne og sår mistillid til de bærende samfundsinstitutioner. I USA har vi set Trump nægte at anerkende et valgnederlag og opildne til et voldeligt stormløb på Kongressen. I det østlige Europa ser vi demagoger lukke ned for den frie presse og lægge hindringer ud for både domstole og politiske modstandere.

Populister ønsker at puste til en ild, som sætter os op imod hinanden og vanskeliggør en demokratisk samtale. Som når man påstår, at en støtte til Rigsretten er en legitimering af pædofili. Vi bør altid sige fra over for den slags. Vi er bedre end det.

