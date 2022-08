En weekend i markbrandenes tegn

NORDJYLLAND:Marken brænder, marken brænder, i det varme (og tørre) vejr. Det kan man konstatere ud fra Beredskabsstyrelsens Odin 112, hvor alle brandalarmer til landets beredskaber kan ses. Og lørdag har Nordjyllands Beredskab indtil videre haft en ganske travl dag med at slukke brande, der er opstået i forbindelse med høst- og markarbejde.

Holdleder melder at traktor er slukket og man er igang med presseren.

Men der er styr på opgaven. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) August 13, 2022

Første opgave var nærmest, inden morgenkaffen var kommet indenbords. Klokken 07.51 blev der rykket ud fra Falck i Terndrup til et landbrugsredskab, der var gået ild i.

Lidt over middag måtte beredskabet i Hjørring køre sydover mod Tårs, hvor der var gået ild i en ballepresser. Branden havde spredt sig til traktoren, men det lykkedes for brandfolkene og landmanden at få ilden under kontrol, inden den for alvor spredte sig.

En halv time senere var der beredskabet i Thisted, der skulle af sted til en brændende ballepresser, Også her kom der styr på flammerne, inden ilden nåede at tage ved marken.

Ud på eftermiddagen måtte stationerne i henholdsvis Støvring og Nykøbing nærmest simultant rykke ud til brændende mejetærskere. Efterfulgt af et udkald til Falck i Arden. Ingen af brandene nåede at sprede sig til markerne.

I det hele taget fylder brandene i forbindelse med høsten meget. Fra fredag middag til lørdag eftermiddag har 10 ud af 15 brande til Nordjyllands Beredskab været i forbindelse med markarbejde.

Også på nationalt plan fylder markbrandene meget, som man kan se på meldingerne fra Odin 112.