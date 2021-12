Følg snestormens rasen live - al busdrift i Nordjylland er indstillet

NORDJYLLAND:Onsdagens snestorm i Nordjylland har ramt bustrafikken hårdt.

Kort efter kl. 16 oplyser Nordjyllands Trafikselskab på sin hjemmeside, at al busdrift i Nordjylland er indstillet.

To NT-busser er i løbet af dagen kørt af vejen - den første i morges nær Snæbum ved Hobro og senest ved Suldrup. I begge tilfælde uden alvorlig personskade.

Mange andre har siddet fast eller skøjtet rundt i snestormen.

Der er store forsinkelser i den kollektive trafik i Nordjylland. Foto: Bo Lehm

Kort efter kl. 14 anede trafikselskabets kundechef, Mette Henriksen, at et totalt stop var under opsejling.

- Jeg ved ikke, hvor lang tid vi kan blive ved med at køre, sagde hun på det tidspunkt.

Inde i de nordjyske byer kører busserne stadig, men ingen ved hvor længe. Foto: Bo Lehm