Endnu en dansker er smittet med coronavirus

Det står klart fredag, hvor endnu en dansker er blevet testet positiv for coronavirus.

Personen blev syg med hoste efter en nylig skiferie i Norditalien, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Personen er blevet undersøgt på Rigshospitalet i København. Fredag er det blevet bekræftet, at prøven var positiv for det nye coronavirus.

Personen kom hjem fra skiferie i Norditalien 15. februar og blev syg med hoste tre dage efter sin hjemkomst.

Vedkommende henvendte sig til egen læge 27. februar - ni dage efter de første symptomer - og blev herefter henvist til Rigshospitalet, hvor en halspodning altså har bekræftet, at personen er smittet.

Torsdag blev det første danske smittetilfælde bekræftet. Her blev smitten også konstateret efter en skiferie i Norditalien. Det nordlige Italien er det område i Europa, hvor virusset er mest udbredt.

Det nye tilfælde ændrer ikke på Sundhedsstyrelsens strategi med at inddæmme virusset, så vidt det er muligt.

- Vores strategi er fortsat, at vi hurtigt inddæmmer smittespredningen ved at diagnosticere Covid-19 (sygdommen forårsaget af coronavirusset, red.) og behandle patienten under isolation, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Ud over isolation vil man også opspore personer, der har været i kontakt med den smittede.

Den smittede er sat i hjemmeisolation af Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen er gået i gang med at finde personer, der kan have været i kontakt med den smittede.

Her er symptomerne på coronasmitte: Man kan være smittet uden at få symptomer. Hos de fleste begynder sygdommen med forkølelsessymptomer som snue med næseflåd, nysen og ondt i halsen, eventuelt ledsaget af lettere sygdomsfornemmelse og let feber. Oftest følges denne tilstand i løbet af et par dage af tilstoppet næse og hoste. I sjældne tilfælde kan coronavirus være årsag til luftvejsinfektioner som falsk strubehoste, bronkitis og lungebetændelse. Alvorlig sygdom ses især hos ældre og svækkede personer. Smitte overføres ved nys eller host eller indirekte kontakt i form af sekret fra hænder. Der er ingen behandling for infektion med coronavirus. Patienter kan hjælpes med medicinsk behandling for at lindre symptomer. Der er endnu ingen tilgængelig coronavaccine. Generelle anbefalinger for at undgå smitte med virus: - God håndhygiejne: Håndvask og eventuel hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre. - Undgå kontakt med personer, der har tegn på forkølelse eller luftvejsinfektion. - Host eller nys i engangslommetørklæde eller ærmet. Kilde: Sundhedsstyrelsen. VIS MERE

/ritzau/