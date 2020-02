Endnu en dansker er smittet med coronavirus

Personen kom hjem fra skiferie i Norditalien den 15. februar og blev syg med hoste, feber m.v. 3 dage efter sin hjemkomst. Vedkommende henvendte sig til egen læge i går 27. februar, og blev henvist til undersøgelse på Rigshospitalet.

- Vores strategi er fortsat, at vi hurtigt inddæmmer smittespredningen ved at diagnosticere COVID-19 og behandle patienten under isolation, samtidig med at vi opsporer og håndterer de personer, der har haft tæt kontakt med de smittede, siger direktør Søren Brostrøm i en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

Sygehuset vil være i daglig kontakt med personen, og Styrelsen for Patientsikkerhed har sat vedkommende i hjemmeisolation med daglig tæt kontrol. Styrelsen for Patientsikkerhed er samtidigt gået i gang med at opspore personer, der kan have været i tæt kontakt med patienten.