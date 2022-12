Endnu et hug til Prehn: Mette giver ham nul ordførerskaber

Indtil valget var Rasmus Prehn minister, men i den kommende folketingsperiode bliver han henvist til de menige folketingsmedlemmers rækker og uden den store indflydelse.

Rasmus Prehn - der knebent blev valgt i Hjørring-kredsen - har nemlig ikke fået et eneste ordførerskab tildelt af Mette Frederiksen.

Statsministeren har reelt sat Prehn bagerst i parti-hierarkiet, og ikke tildelt den erfarne politiker et eneste ordførerskab.

Han får dog posten som formand for transportudvalget, men noget stort plaster kan det ikke kaldes.

Udviklingen kommer dog næppe som den store overraskelse for Rasmus Prehn.

- Jeg har ikke ambitioner om et krævende ordførerskab. Jeg er rigtig glad for at kunne fortsætte i Folketinget, og nu glæder jeg mig til igen at skulle være lokalt folketingsmedlem. Jeg får tid til at komme mere ud i kredsen, og møde folk her, sagde Rasmus Prehn i sidste uge til Nordjyske.

Også to andre tidligere nordjyske ministre er tilbage som menige folketingsmedlemmer.

Tidligere erhvervsminister Simon Kollerup (S) bliver forsvarsordfører. Dermed skal han arbejde tæt sammen med forsvarsminister og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

Tidligere udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) bliver sundhedsordfører, epidemiordfører og Grønlandsordfører.