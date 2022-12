Endnu et vandværk har fået rent vand i rørene

SULSTED:Der er efterhånden ved at være styr på drikkevandet nord for Aalborg - endnu et vandværk kan nu melde rene rør. Det er Sulsted Stationsby Vandværk, der efter nye prøver ikke længere har coliforme bakterier i vandet.

Dermed er der kun et enkelt vandværk tilbage, hvor anbefalingen om at koge vandet til brug for at drikke, stadig er gældende, og det er Gl. Sulsted Vandværk.

Til at begynde med var der 30. november fem vandværker, der var omfattet af anbefalingen om at koge vandet, men efterhånden har man altså fået skyllet forureningen ud de fleste steder.