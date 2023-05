Endnu uvist hvornår forulykket færge sejler igen

HIRTSHALS/FREDERIKSHAVN:Mandag formiddag er det endnu uklart, hvornår Color Lines færge "Superspeed 2" igen vil kunne tage turen fra Hirtshals til Larvik i Norge, efter den kollision færgen involveret i lørdag.

Det fortæller Color Lines koncerndirektør, Erik Brynhildsbakken, til Nordjyske.

- Vi forventer, at det vil tage nogle dage. Helt eksakt tid har vi ikke endnu. Efterfølgende vil skibet vende tilbage til den normale rute, siger koncerndirektøren.

Færgen ramte lørdag aften molen, da den skulle anløbe kajen i Hirtshals Havn. Efterfølgende var færgen selv i stand til at sejle frem til et værft i Frederikshavn. Her bliver "Superspeed 2", indtil den er klar til at genoptage sejladsen.

Indtil videre er alle ture med "Superspeed 2" aflyst mandag og tirsdag. Det er muligt, at flere ture bliver aflyst

- Fra nu har vi aflyst alle sejladser i dag og i morgen, og så vil vi løbende vurdere situationen ud fra progressionen på værftet i Frederikshavn, siger koncerndirektøren.

Color Line tilbyder fortsat at ombooker passagerer til færgen "Superspeed 1", som sejler mellem Hirtshals og Kristiansand.

Erik Brynhildsbakken oplyser, at man endnu ikke har klarlagt årsagen til kollisionen ved Hirtshals.