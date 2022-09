Energikoncern: Flere kunder har svært ved at betale elregningen

Elpriserne er høje i øjeblikket, og det kan man også mærke hos energikoncernen Norlys. De seneste måneder har koncernen oprettet markant flere betalingsaftaler for kunder, som har svært ved at betale elregningen, end på samme tid sidste år.

Antallet af betalingsaftaler, der blev oprettet i august 2022, var 660 procent højere end antallet af oprettede betalingsaftaler samme måned året før. I august 2021 blev der oprettet 18 betalingsaftaler, mens der blev oprettet 138 i august 2022.

En betalingsaftale giver kunden mulighed for at betale sin elregning i mindre dele.

- Når en kunde ringer til os og har problemer med at betale den regning, de har fået, så kan vi hjælpe dem med at dele regningen op i nogle mindre bidder. Normalt betaler man en gang i kvartalet. I stedet kan vi dele regningen op i to eller tre dele. De betaler stadig hele beløbet, men vi gør det i mindre bidder, og det er vores oplevelse, at det giver folk luft i økonomien, siger pressechef hos Norlys, Michelle Hald.

Tendensen med det højere antal betalingsaftaler har man kunnet se i noget tid hos Norlys. Antallet af betalingsaftaler var i forhold til sidste år 400 procent højere i juni, mens stigningen for juli kom op på 800 procent.

- Elpriserne er i øjeblikket rekordhøje, og det betyder desværre, at flere kunder har svært ved at betale deres regninger. Her hjælper vi kunderne så godt, vi kan, ved at give vejledning i, hvordan man sparer på energien, og når det er nødvendigt, deler vi regningen op i mindre bidder, siger Mads Brøgger, der er direktør i Norlys’ energiforretning.

Når en kunde henvender sig til Norlys med et ønske om at få sin elregning delt op, bliver der lavet en individuel vurdering, hvor man blandt andet kigger på regningens størrelse, om kunden i forvejen har en aktiv betalingsaftale og historik i forhold til at overholde betalingsaftaler.