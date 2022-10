Energikrise får folk til at fyre med farligt brændsel

NORDJYLLAND:Energikrisen har ramt os med tårnhøje priser på el, gas og olie og mangel på træpiller og andre typer brændsel til fyr og brændeovne.

Det har fået nogle borgere til at eksperimentere med alternative opvarmningsmetoder i hjemmet, men i flere tilfælde er det endt med brand.

Skrammel futtes af

Måske har du en gammel skabslåge liggende i kælderen eller har fundet noget andet skrammel, du vil putte i brændeovnen for at holde varmen.

Men det er en dum idé.

Og du skal bestemt heller ikke slæbe grillen eller terrassevarmeren ind i stuen for at lune dig.

- Brug tørt træ i brændeovnen og pas på med alternative varmekilder indendørs. Og tag for alt i verden ikke en grill ind i huset, understreger chefvagt Jan Nedza fra Nordjylland Beredskab.

- Udendørs varmekilder skal bruges udendørs, understreger han.

Grafik: Danske Beredskaber

Beredskabernes organisation Danske Beredskaber konstaterer, at energikrisen allerede har fået nogle til at gøre uheldige ting, der øger brandfaren.

- Nogle af de lidt "kreative" løsninger til at opvarme hjemmet opstår, fordi gammelkendte løsninger ikke er tilgængelige. Enten på grund af presset økonomi eller forsyningssvigt, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- Men det, der ser ud til at være en let løsning, kan blive til et meget større problem. Man risikerer hus, hjem, liv og lemmer, advarer han.

Sikker opvarmning af boligen Hav mindst én fungerende røgalarm

Pas på med levende lys og åben ild - sluk før du går

Brug ikke udendørs varmekilder indenfor

Placér varmekilder i sikker afstand til brændbart materiale

Følg varmekildens manual

Fyr kun med tørt og rent træ i brændeovnen Kilde: Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber VIS MERE

Bjarne Nigaard opfordrer også til kun at bruge tørt brænde.

- Ved forbrænding af alt andet end rent og tørt træ risikerer man at få en uren forbrænding. Det kan være giftig røg, men også en forbrændingsproces, der ikke kan styres lige så godt. Man risikerer at overophede brændeovnen, og det kan starte brand, siger han.

Brand i skorsten

Fyrer man med vådt træ i brændeovnen, kan det give sodaflejringer, der til sidst medfører skorstensbrand.

Heller ikke grillen skal man satse på til indendørs opvarmning. Det kan førte til kulilteforgiftning - og død.

Terrassevarmeren er også uegnet til brug i huset. Strålevarmen er høj, og det kan antænde gardiner og andet brændbart i boligen.

Se flere gode råd til sikker opvarmning af boligen.