Eneste anstændige udgang. Farvel til en politiker, der gik alt for meget op i at fremstå skrap på Facebook

I realiteten blev det Inger Støjbergs gamle partikammerater - nogle af dem var vel også en engang en slags venner - der afgjorde hendes politiske skæbne.

Da Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, onsdag eftermiddag fortalte, at gruppen var enige om at de vil stemme for, at partiets tidligere lysende stjerne ikke er værdig til at sidde i Folketinget, så var det afgørelsen.

Forhåbentligt har der også været noget selverkendelse i debatten, for det er en del af historien at Venstre alt for længe bakkede op om Inger Støjberg. At sagen nåede til Rigsretten skyldes også beslutninger, der blev taget i Venstres gruppeværelse på Christiansborg.

SF, Enhedslisten og Konservative fulgte hurtigt trop, og Socialdemokratiet kommer ikke til at gå mod i den her sag.

Det var også eneste anstændige udgang.

For Inger Støjberg havde ikke respekt for loven, hun beordrede den derimod brudt. At sagen blev rejst var ren politik, men dommen total upolitisk, og derfor må hun 21. december forlade Folketinget.

Afskeden bliver i protest, Støjberg mener sig fortsat uretfærdigt dømt, og det er hun ikke alene om. Det mener Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og en hel del vælgere også.

Endnu er Inger Støjberg en politisk gigant på de sociale medier. Hendes foreløbigt eneste opslag efter dommen trak 18.000 kommentarer, og 9.600 hjerte-likes. Det er en fornem opbakning, men den er også flygtig - i januar var Facebook-gruppen “For alle os, der støtter Jes Dorph-Petersen og Jens Gaardbo” en af de største i Danmark.

Sådanne tal når politikere kun når de taler uden nuancer og uden kedelige hensyn til lovgivning og virkelighed. Det er Støjberg eminent til, og det var da heller ikke reel politik, men lagkager og ren symbolpolitik, der gjorde hende til den mest markante minister i Løkkes skiftende regeringer.

At der ikke blev konfiskeret et eneste smykke som følge af smykkeloven betød mindre, det vigtigste var signalet.

At hun var en minister, der ville gå rigtig langt for at holde fast i sit hårde image, understregede hun selv i rigsretten.

Faktisk var essensen af hendes forsvar at det hele var en misforståelse. Hun bad retten forstå, at der havde været to udgaver af Inger. Der var den hårde og ubønhørlige Facebook-Inger på mission for nationens overlevelse. Den anden udgave var Folketings-Inger, der holdt sig på lovens smalle sti. Indrømmede hun en ting i sit forsvar var det ovenstående forsøg på vælger-bedrag.

For vælgerne skulle naturligvis kun kende Facebook-Inger.

Nu er der heldigvis kommet nuancer til.