Enligt surfbræt udløste redningsaktion

ØSTER HURUP: Det udløste en redningsaktion med en af Forsvarets store Merlin-helikoptere, da badende tirsdag eftermiddag så et surfbræt drive rundt et stykke ud for stranden ved Øster Hurup - uden der umiddelbart var nogen surfere i nærhed af brættet.

- Vi får alarmen klokken 14.26, og tager derud samtidig med, at der bliver tilkaldt en helikopter via JRCC, siger vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Helikopteren fandt forholdsvis hurtigt det enlige surfbræt, men efter nogen tid i luften havde besætningen stadig ikke fundet nogen i vandet.

- Efter en halv times tid henvender der sig en mand til os, der fortæller os, at hans surfbræt har ligget på stranden, og så har vinden taget det og båret det til søs, siger Mads Hessellund.

Dermed kunne aktionen afblæses og både betjente og helikopter kunne returnere til deres baser.