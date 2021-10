Enmandshær med ét punkt på programmet

Rent politisk er han en enmandshær. Trafikalt Folkeparti har én kandidat på stemmesedlen, når der skal sættes krydser 16. november og vælges 41 medlemmer til det kommende Regionsråd for Nordjylland.

Selvom regionerne først og fremmest tager sig af alt vedrørende sygdom og sundhed og ikke er vejmyndighed, er Anders Westeds skyts rettet i én retning: Imod en ny Limfjordsforbindelse vest om Aalborg og hen over Lindholm.

Regionsrådsvalg 2021 Op til valget 16. november præsenterer Nordjyske partiernes spidskandidater i en række portrætter, hvor de fortæller om sig selv og deres mærkesager. Følg RV21 på nordjyske.dk og i Nordjyske Stiftstidende. VIS MERE

Når det handler om dette, vil Anders Wested i det store og hele følge Socialdemokratiets gruppe i Regionsrådet, hvis han bliver valgt ind:

- Jeg må indrømme, at jeg ikke har mærkesager i denne sammenhæng. Men jeg er lydhør, både i forhold til prioriteter og muligheder for at gøre ting smartere, siger han.

- Mange ideer kan komme fra befolkningen og fra de ansatte. Jeg har netop købt en hjemmeside, der hedder Forslagskassen.dk, hvor man skal kunne indtaste forslag let og simpelt. Bliver jeg valgt, vil jeg arbejde for, at gode ideer herfra sendes videre og kommer i spil, siger Anders Wested.

- Sundhedsvæsenet er et væsen - et kæmpe, selvstændigt væsen - som man som regionspolitiker skal finde ud af at styre eller - mindre drastisk - regulere via en slags kontrolpanel, således at områder prioriteres op og ned.

Men det vigtigste er altså at få en talerstol for modstanden mod Egholmforbindelsen. Selv er han fortaler for en udvidelse af den motorvej øst om Aalborg:

- Regionens og Aalborg Kommunens holdning til 3. Limfjords linjeføring angives af staten som begrundelse for valget af Egholmlinjen. Men hvor er det demokratiske organ, hvor argumenterne bliver vendt på en faglig måde? Det findes ikke, det hele er et taktisk spil om interesser, ikke om at finde den teknisk set mest optimale løsning, mener Anders Wested.

Anders Wested har tidligere forsøgt sig som spidskandidat for trafikalt Folkeparti i Aalborg ved kommunalvalget i 2013. Dengang fik han 192 personlige stemmer ud af i alt 217 stemmer på liste T. I 2017 sprang han over - men er altså nu klar igen, denne gang både til Regionsrådet og til Aalborg Byråd.

- Det skyldes, at jeg i 2017 havde meget travlt med et iværksætterprojekt. Og dengang så det heller ikke ud til, at Egholmmotorvejen var lige på trapperne, som det er tilfældet nu, siger Anders Wested.

- Mit mål er i øvrigt ikke at blive politiker, men at gøre alt, og om nødvendigt altså gå ind i politik, for at forhindre det anlægsprojekt, som vil gøre den by, jeg bor i, til et deprimerende sted, set med alle de folks briller, der har opdaget og ofte besøger de smukke, stille områder med de store vidder og flotte solnedgange vest for Aalborg og Nørresundby.

- Det er helt enestående for en by at have den slags og vanvittigt at ødelægge det. I gamle dage blev byens kendte personer hædret for anlæg, der gjorde byen kønnere. Thomas Kastrups motorvejsanlæg gør den grimmere, siger Anders Wested.