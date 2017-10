Ens kommuneskat i hele landet

NORDJYLLAND: I Rudersdal Kommune i Nordsjælland betaler borgerne 22,5 procent af deres skattepligtige indkomst i kommuneskat. I Vesthimmerlands Kommune betaler de 27 procent til trods for, at formålet med det kommunale udligningssystem er at sikre kommunerne "nogenlunde samme serviceniveau i alle kommuner uden de store forskelle i skatteprocenten."

Hovedstadsområdet i bund

Men forskellen i kommunernes skatteprocenter er ikke gået ubemærket hen hos formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har også bemærket, at de laveste kommuneskatter findes i de rigeste kommuner, mens de højeste skatter er i kommuner lav indkomst uden at serviceniveauet er tilsvarende høj.

Kristian Thulesen Dahl kræver derfor en større udligningsreform end regeringen lægger op til, når Finansieringsudvalget kommer med deres rapport til nytår. Her vil han kræve, at de rige kommuner betaler flere penge til de fattige kommuner "for at man andre steder kan have en ordentlig ældrepleje og en ordentlig skolegang, børnepasning, osv. som der er brug for i hele landet."

Stadig plads til motivation

Men DF-formanden vil også have ens kommuneskatter i hele landet. Og hvis kritikere vil sige, at det går ud over kommunernes selvstyre og incitament til at gøre en forskel for kommunens borgere og virksomheder, henviser Kristian Thulesen Dahl til den debat, der var for 10 år siden, da amterne blev nedlagt til fordel for regionerne.

Kristian Thulesen Dahl var med til at nedlægge amterne, der havde forskellige skatteprocenter. Nu vil han kæmpe for, at kommunerne får ens skat.

Det har ikke været muligt at få et interview med hverken finansminister Kristian Jensen (V), økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) eller S-formand Mette Frederiksen.