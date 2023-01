- Epidemiudvalget skal indkaldes og se på coronatiltag

NORDJYLLAND:Antallet af smittede er tre-doblet på fem uger.

Antallet af indlagte næsten det samme.

Corona er stadig i Nordjylland, og lige nu spreder smitten sig især på plejehjem.

Tallene er fra den seneste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI), og af den fremgår det også, at der i de sidste uger af 2022 var en betydelig overdødelighed i Danmark - særligt blandt de på 85+.

For ikke så længe siden havde det været alarmerende tal, men meget er sket siden.

Alligevel mener Peder Hvelplund - nordjysk folketingsmedlem og sundhedsordfører for Enhedslisten - at udviklingen er bekymrende.

Derfor har han og Enhedslisten nu bedt om, at Folketingets Epidemiudvalget bliver indkaldt snarest muligt.

Her skal Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen give en status på stigningen i antallet af mennesker med luftvejssygdomme.

- Vi er slet ikke der, hvor vi skal til at tale om restriktioner. Det handler om, hvad vi kan gøre af forebyggende tiltag, fordi vi lige nu kan se, at antallet af dødsfald er kraftigt stigende. Og med den udvikling må vi forvente, at det bliver værre over de næste par uger, siger Peder Hvelplund, der også gerne vil have en status fra SSI om, hvordan de ser på udviklingen i Kina.

I Kina er smitten nemlig eksploderet, efter at myndighederne før jul ophævede en del af de strengeste restriktioner. Hvor stort, smittetrykket egentlig er i landet, er usikkert - selv siger de kinesiske myndigheder, at der i denne uge er fem døde, og der er fundet 200.000 tilfælde, men de tal tror WHO ikke meget på. De - og andre - mener, at de reelle tal er langt højere.

Situationen i Kina har fået EU's krisehåndteringsorgan til at sende en kraftig opfordring til medlemslandene om at indføre restriktioner for rejsende fra Kina - deriblandt en negativ coronatest og mundbind under deres flyrejse.

- Det er også en af de ting, jeg mener, at vi skal have SSI til at vurdere. Man kan være bekymret for, at der skulle opstå nye varianter i Kina, siger Peder Hvelplund.

Det nye epidemiudvalg skal først nedsættes blandt de nye folketingspolitikere, før der kan indkaldes til møde i udvalget. Hvelplund forventer dog, at det kan afholdes en gang i løbet af næste uge.

- Covid-19 er en sygdom, der er i samfundet, og den skal vi lære at leve med. Men vi skal også passe på hinanden. Vi skal se på, hvad vi kan lave af forebyggende tiltag, fordi vi lige nu kan se, at antallet af dødsfald er kraftigt stigende, siger Peder Hvelplund, der gerne vil have drøftet om kommuner og regioner skal kompenseres for ekstraudgifter, de kan have i forbindelse med, at der gives nogle yderligere anbefalinger, for eksempel i forhold til færre personale omkring de enkelte beboere og flere ressourcer til hygiejne og rengøring

I starten af december forsvandt de sidste corona-restriktioner. Nu skal man ikke længere i selvisolation, hvis man er konstateret smittet med coronavirus, og samtidig skal man ikke længere testes for corona, hvis man bliver akut indlagt.