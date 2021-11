Er ansvaret for et stærkt fordyret og forsinket supersygehus kun formandens?

Det er ingen overraskelse, når et stort, offentligt byggeri overskrider både budgetter og tidsfrister. Eksemplerne på det modsatte er så få, at det nærmest er breaking news, når det sker.

Alligevel har fordyrelserne og forsinkelserne af det nye supersygehus i Aalborg (som bærer det officielle meget lidt mundrette navn Nyt Aalborg Universitetshospital) været af en størrelse og karakter, at det har vakt kritik og store overskrifter. Senest da det kom frem, at supersygehuset nu bliver yderligere 300 millioner kroner dyrere end planlagt.

Ansvaret for byggeriet er regionsrådets med regionsrådsformand Ulla Astman (S) i spidsen, og netop styringen af sygehusbyggeriet er helt naturligt også det største tema i valgkampen til regionsrådsvalget. Her har de to udfordrere til posten som regionsrådsformand, Per Larsen (K) og Mads Duedahl (V) begge givet udtryk for, at styringen af supersygehusbyggeriet er løbet af sporet.

Men hvornår og hvordan de to konkret ville have handlet anderledes end den siddende regionsrådsformand, er lidt mere uklart.

Man skulle ellers synes, at både Per Larsen, der har siddet i regionsrådet i hele den seneste periode, og Mads Duedahl, hvis parti har næstformandsposten i regionsrådet og sidder med i både følgegruppen for supersygehuset og regionens forretningsudvalg, havde haft rig mulighed for at danne sig et konkret billede af, hvornår der politisk kunne have været handlet anderledes.

Og kritikken kommer også til at fremstå hul, når både Venstre og Konservative konsekvent har stemt for regionens budget og de løbende ændringer i forhold til det nye supersygehus. I hele den seneste periode på fire år.

Man kan selvfølgelig klandre den siddende formand for regionsrådet for et byggeri, der på den måde stikker af. Men ansvaret påhviler ikke kun hende, men hele regionsrådet, og specielt de partier, der sidder med i følgegruppe og forretningsudvalg.

Alt andet vil være en gratis omgang på regionsrådsformandens regning.