Er der en grænse for corona-humor? Vurder selv internettets billeder og film her

DANMARK:Overalt på nettet kan du finde opslag om corona-virussen i denne tid. Opslag, der informerer smittefare og risikoen for de ældre og svage, mens der også er de opslag, som forholder sig humoristisk til emnet. Det kan for nogen virke upassende at lave sjov med en sygdom, som dagligt koster menneskeliv.

Professor i retorik og æstetik Christian Erik J. Kock fra Københavns Universitet har medvirket i flere skrifter om humor. Han giver sit bud på, hvorfor nogle mennesker laver sjov med et alvorligt emne som corona-virusset.

- Der er to ting, man kan bruge humor til i en situation som nu. Man kan bruge den til at ændre sin attitude til virkeligheden eller til at fornægte virkeligheden.

- De fleste bruger den til at tage brodden af truslen og smerten af alvorligheden. Det gjorde man for eksempel også under besættelsen. Freud har skrevet, at humor er et middel til at gøre livets smerte udholdeligt, siger han.

Ifølge Christian Erik J. Kock er det svært at sige, hvorfor nogle mennesker anvender humoren, mens andre ikke gør. Han understreger, at humor i situationer som denne stadig kan betyde, at man tager corona-virus alvorligt.

- At man bruger humor betyder ikke nødvendigvis, at man ikke ser corona som en ægte trussel. Der, det kan have konsekvenser, er, hvis man bruger humoren til at fornægte alvorligheden af virusset. Så kan det gå hen og blive farligt, siger han.

Nedenfor har vi fundet en række billeder fra den danske reddit side og TikTok, som er online forumer, hvor brugere kan poste film, nyheder eller underholdning.

En har bagt kage

- Den er desværre ikke så høj, da alt gæren var rippet af hylderne i Rema, skriver vedkommende der har bagt kagen i en kommentar.

OVERSAT: Bring de døde med ud

En bruger skriver som kommentar til billedet: "Det er så respektløst for de sygeplejersker, læger og andre sundhedsfaglige, der allerede nu har lidt for travlt."

Er det hamstring?

- Der er nogen der rigtig er på skideren, skriver en bruger i kommentarsporet under dette billede.

Gæk eller gak?

På gækkebrevet står der: "Mit navn det står med COVID19 pas på du ikke bliver ramt af smitten"

De stakkels kassemedarbejdere

En bruger kommenterer videoen: "Det sgu godt med et solidt grin i de her tider! Især fordi jeg har 7 dages karantæne igen..."

En anden skriver: "Kæft den er flot. Deler den med vennerne i morgen - den skal de se!"

En tredje skriver, at filmen er genial.

Medbring selv boltsaks

Dej-ligt med den mulighed

Øllen står for skud

I noget tid har flere mennesker joket med øl af mærket "Corona", som genstand for den egentlige sygdom. Her ses øllen holdt til fange i en amerikansk action-lignede scene.

Hvad gør de nu?

Statsminister Mette Frederiksen anbefalede alle til at tage det roligt og ikke hamstre varer i supermarkederne. Her en joke om de, som har købt store lagre ind.

Corona-flag... igen

Jyllands-posten tegnede i januar det kinesiske flag med fem gule corona-virusser i stedet for stjerner. Joken er røget tilbage igen, da kinesere har tegnet Dannebrog i forskellige corona-afskygninger. Her er en danskers bud på et corona-Dannebrog.