Er det dine smykker? Politiet efterlyser ejerne til tyvekoster

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi anholdt 16. februar 2020 to udenlandske indbrudstyve i Nordjylland. Tyvene havde en del smykker på sig, som politiet formoder stammer fra indbruds-kriminalitet.

Tyvene havde bevæget sig rundt i Jylland siden 4. februar. Der er derfor sandsynlighed for, at smykkernes ejere befinder sig i Jylland.

Nordjyllands Politi formoder, at disse smykker stammer fra indbrud i Jylland, men savner ejerne. Foto: Nordjyllands Politi

Nordjyllands Politi har haft flere borgere inde for at kigge på smykkerne, men indtil videre er det ikke lykkedes at finde ejerne. Smykkerne kan derfor måske stamme fra et indbrud, der er sket i en anden politikreds.

Kan du genkende et eller flere af smykkerne på de billederne? Så kan du kontakte Nordjyllands Politi på 114.