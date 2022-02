Er det en havn eller en promenade? Det er et spørgsmål, der fortsat er er værd at stille i forbindelse med havnefronten i Aalborg. Svaret betyder nemlig noget for, hvordan man indretter den og hvad det kræver af sikkerhed. Og hvis man ikke mener, et hegn er det rigtige, er der heldigvis også andre muligheder.

En havn er dybest set et industri-område. Det er ikke et ufarligt, rekreativt område. En promenade er derimod et område, der kalder på liv og fritidsbrug.

Indretter man et område med basketbaner, cafe latte-oaser og hyggekroge, så peger det mod det sidste. Så er det for at tiltrække mennesker, der ikke nødvendigvis har noget ærinde på en havn. For at tiltrække netop liv og fritidsbrug.

Det kalder samtidig naturligt på, at området designes til en anden slags sikkerhed, end tilfældet er på industri-havnen.

Det har man også gjort i Aalborg – i hvert fald på en del af havnefronten. Nordjyske kan fortælle, hvordan de opsatte, termiske kameraer har reddet to menneskeliv. De dækker dog kun 200 meter af havnefronten, og da der forleden igen var en uheldig, beruset mand, der faldt i havnen, skete det uden for de nævnte 200 meter. Kun en modig forbipasserendes resolutte indsats reddede manden.

Prisen for at sikre hele havnefrontens to kritiske kilometer er opgjort til ca. to millioner. Dertil kommer så vedligehold og overvågning. Det burde dog være overskueligt med teknologisk hjælp og en allerede overvåget del.

Det bliver naturligvis aldrig 100 procent sikkert at færdes nær vand. Slet ikke, hvis man først har nydt alt andet end vand. Og to millioner er selvfølgelig også penge. Det er dog ikke spidsen af et supersygehus.

Vil man have en havnefront, der indbyder til liv, virker det som en rimelig investering i tryghed og sikkerhed.