Er du 85 år eller ældre? Her kan du blive vaccineret

NORDJYLLAND:Region Nordjylland gør nu klar til at vaccinere en ny gruppe borgere mod coronavirus.

Det drejer sig om borgere på 85 år eller ældre. De har mulighed for at takke ja til Moderna-vaccinen, men her i første omgang er der kun vacciner nok til 3000 ud af cirka 12.000 borgere i denne aldersgruppe. Derfor er det endnu ikke alle, der har modtaget en invitation i e-boks eller pr. brev. Det vil ske, når der kommer flere vacciner.

Alle, der nu har mulighed for at booke en tid, kan gøre det på www.vacciner.dk.

Regionen har meldt ud, hvor det første stik kommer til at foregå samt hvilke dage. Alle kommuner får vaccinationssteder - dog er det endnu uafklaret, hvor det kommer til at foregå på Læsø.

Planen kan ses her:

Vaccinationssteder og datoer Rebild Kommune: Skørping Idrætscenter, Himmerlandsvej 59, Skørping. Torsdag 4. februar Brønderslev Kommune: Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15, Brønderslev. Torsdag 4. februar Aalborg Kommune: Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg. Både torsdag 4. februar og fredag 5. februar Morsø Kommune: Nykøbing Hallen, Nygade 29, Nykøbing M. Fredag 5. februar Mariagerfjord Kommune: Rosendal Hallen, Døstrupvej 23, Hobro. Fredag 5. februar Frederikshavn Kommune: Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, Frederikshavn. Lørdag 6. februar Hjørring Kommune: Park Vendia Hallen, Thomas Morilds Vej 11, Hjørring. Søndag 7. februar Jammerbugt Kommune: Sport & Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Søndag 7. februar Thisted Kommune: Thyhallen, Lerpyttervej 50, Thisted. Mandag 8. februar Vesthimmerlands Kommune: Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, Aars. Mandag 8. februar

Når der bookes tid til vaccine, bliver der også booket tid til det andet stik, som vil blive give cirka fire uger efter.