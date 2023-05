Er du gået kold, så hav telefonnummeret på din BFF klar - og fire andre gode råd til karnevalsdeltagerne

AALBORG:Når tusindvis af mennesker strømmer ud i Aalborgs gader lørdag - og en del indtager meget alkohol - så er der risiko for, at flere kommer til skader.

Det plejer at give en del travlhed på skadestuen - akutmodtagelsen - på Aalborg Universitetshospital.

Det har har man forsøgt at minimere i år ved at lade ledende oversygeplejerske i akutmodtagelsen, Nini Bundgaard Ringgren, komme med fem gode råd til, hvad man kan gøre for at undgå at komme til skade - og dermed mindske presset på skadestuen.

De fem råd er:

1. Tag gode sko på med tyk bund

Smadrede flasker er en fast del af karnevallet, så undgå bare tæer og klip-klapper.

2. Ha’ nummeret på din BFF klar

Skadestuepersonalet bruger lang tid på at finde familie eller venner, der kan tage sig af de meget berusede – hav telefonnumre til pårørende nemt tilgængeligt, så vi kan hjælpe den næste.

3. Minimér dans på borde og skuldre

Folk vil gerne kravle op på karnevalsvognene eller på skuldrene af hinanden i kådhed. Lad være. Faldskader sker hyppigt, og det er svært at tage fra, hvis man falder bagover.

4. Drik vand og husk solcreme

Måske rammer vi ét af de år, hvor solen faktisk skinner. Husk at søge skygge, bruge solcreme og drikke rigeligt med vand, så du undgår at dehydrere.

5. Medbring vabelplastre

Der bliver gået meget til karnevallet, og det giver vabler. Mange spørger os, om vi har vabelplastre – og det har vi altså ikke.

Akutmodtagelsen har til karnevallet valgt, at lave fremskudte skadestue i Kildeparken og på karnevalsruten, er der ofte førstehjælpsstationer, hvor man kan behandle de mest gængse skader.

Nini Bundgaard Ringgren skal selv arbejde i Kildeparken.

- Det er også en festlig dag for os i den fremskudte skadestue, hvor folk har højt humør. Jeg vil appellere til deltagere om at hjælpe hinanden, hvis nogen er kommet galt afsted eller er blevet for fulde, og det oplever vi heldigvis, at folk er gode til, siger hun.