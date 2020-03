Er du klar ved tasterne? I dag er det - formentlig - store årsopgørelses-dag

NORDJYLLAND:Der er flere store dage i løbet af et år: Juleaften, nytårsaften, din fødselsdag - og så er der den dag, årsopgørelsen lander. Hvor du får at vide, at du skal have tilbagebetalt nogle penge fra Skat, eller kan konstatere, at den dyre carbonracer skal sælges for at få råd til at betale det tilbage, Skat vil have retur.

I dag er en af de dage. Juleaften og nytårsaften kan vi udelukke, hvis du har fødselsdag i dag så tillykke, men årsopgørelsen derimod: Den kan du kontrollere i dag - i hvert fald hvis det går, som det plejer. For formelt er det først på mandag, at Skat åbner for årsopgørelsen, men:

De sidste mange år er der blevet åbnet for smugkig fredagen inden, typisk sidst på eftermiddagen/først på aftenen, hvor tingene så går fuldstændig amok og op mod en million danskere sidder i kø for at komme ind på Skats hjemmeside.

Det sker for at Skat kan teste systemerne og se, hor der måske skal smøres lidt ekstra med serverkraft for at få tingene til at køre gnidningsfrit fra på mandag, og hvis i dag forløber lige som de foregående år, så kommer der ikke nogen officiel melding fra Skat om, at der er åbnet for smugkig. Det sker bare på et eller andet tidspunkt, men altså næppe før omkring klokken 16.

Det eneste, du kan gøre, at enten at være ligeglad og bare vente til på mandag, holde øje med et socialt medie nær dig og se, om dine venner er gået amok og allerede har bestilt en billig rejse på luksushotel til Milano - eller logge ind på Skat og se, om din årsopgørelse er færdig.

Og husk så, hvis du kommer frem til en færdig årsopgørelse for 2019, hvor tallet på siden er grønt, fordi du skal have penge tilbagebetalt: Du har ikke vundet i lotteriet - det er faktisk dine egne penge, du får sat ind på kontoen med lidt forsinkelse.