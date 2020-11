Er du til smørrebrød? Her skal du gå hen i Nordjylland, mener ekspert

NORDJYLLAND:Først skal vi lige høre om smørrebrødseksperten, der hedder Ole Troelsø. En mand, hvis mission er at sætte fokus på noget af det mest danske, der er.

I flere bøger har han med stor kærlighed til vores fælles spise gennemtrawlet branchen for at finde de bedste steder og beskrive smørrebrødet, som det fortjener. Og ikke mindst beskrive noget af det, der binder danskerne allerbedst sammen.

- Smørrebrødet står stærkere end nogensinde før. Dels er det generelle kvalitetsniveau vokset, dels har vi nu en hel række restauranter i genren, som opererer på et gastronomisk niveau, der står lige med de klassiske toprestauranter, siger Ole Troelsø, der i højere grad kigger mod provinsen og den udvikling, der er her.

- Det måske mest interessante er, at hvor det historisk set var København, som dominerede i smørrebrødstoppen, så er der nu fremragende restauranter i genren i samtlige landets store byer fra Aalborg over Aarhus og Odense, ligesom mange provinsbyer fjernt fra København virkelig imponerer, siger forfatteren, der har adskillige provinsrestauranter med på listen over de bedste smørrebrøds restauranter.

Bogen giver et fuldstændigt indblik i smørrebrødsuniverset med en grundig historisk gennemgang af specialitetens opståen og et kig på historien bag smørrebrødets vigtigste råvarer og følgesvende; brød, smør, pålæg, øl og snaps.

- Vi som er vokset op med det, er ligesom mange generationer før os blevet vænnet til formen, til smagen og bundet sammen i et fællesskab, hvor alle kender de gængse stykker og ved, hvornår og hvordan de spises. Alle ved, at silden er det første stykke, så kommer laksen og flæskestegen, siger Ole Troelsø, der hylder smørrebrødet på lige fod med den ros, vi stadig hylder Frankrigs gastronomi for. Dansk smørrebrød er nemlig smækfyldt med smag, farver og smagsmæssig balance - præcis som det franske køkken kan være.

En god sildemad som denne her "Årets Sild 2018" er noget, rigtig mange danskere nyder. Foto: Henrik Bo

- Selv om vi er et bondefolk uden franskmændenes gastronomiske dannelse som en kulturarv, så har vi ikke desto mindre en ret kompleks dannelse via smørrebrødets grundregler, f.eks. dem om kombinationerne af surt, sødt, og stærkt af sprødt og blødt, siger Ole Troelsø, der også er begejstret for den udvikling af det klassiske smørrebrød, der er opstået de senere år.

- Hvor smørrebrødet i gamle dage var populært i sin simple form, er det indenfor de sidste 20 år blevet udviklet til en mere gastronomisk nydelse, så nu smager det - de bedste steder - endnu bedre end før, siger Ole Troelsø, der til daglig er anmelder i Børsen.

Hvis man lige skal forstå branchen - og produkterne - så er der to "skoler" inden for smørrebrød. Dem der laver det helt klassiske og har forfinet det til fingerspidserne med de bedste råvarer og fokus på balance og mængder, og så er der dem, der laver moderne smørrebrød og konstant udvikler på det.

Jomfruhummer var en sjælden gæst på smørrebrødskortet engang. Men i den moderne udgave med kartoffel er det en uovertruffen oplevelse. Foto: Henrik Bo

- Det klassiske holder traditionerne i hævd og er nok det, som de fleste danskere forbinder med smørrebrød. Noget der er voldsomt og rigeligt. Det moderne bekender sig til Det Nye Nordiske Køkken, og bevægelsen begyndte i 2001, da Nanna Simonsen udgav en opskriftsbog, der slog til lyd for at koncentrere sig om kvalitet frem for kvantitet. Nogenlunde samtidig åbnede den nye restaurant Told & Snaps i København, den første som bestræbte sig ekstraordinært for at løfte råvarekvaliteten, siger Ole Troelsø, der nævner en tredje slags.

- Der er steder som laver smørrebrød, som det er gjort de sidste 50 år. Det er det ældgamle klassiske med stativ på bordet, kniplingservietter og ordentlige portioner. Men det er ikke af udsøgt kvalitet. Det Lille Apotek, for eksempel, hvor de serverer fisk, hvor paneringen er mange gange tykkere end fisken. Det er et charmerende sted med masser af historie men frygtelig mad af så lav kvalitet, at man er ved at falde ned af stolen. Man levner uden et opklarende spørgsmål fra en ligeglad tjener. Denne type smørrebrødsrestauranter er der mange af, men ingen af dem er på min liste, siger Ole Troelsø.

Mortens Kro i Aalborg er ubetinget det bedste sted at få sit smørrebrød i Nordjylland, mener madanmelder Ole Troelsø. Maria Hartmann er i gang i køkkenet. Foto: Henrik Bo

Til gengæld ligger én af de bedste danske smørrebrødsrestauranter i Aalborg.

Siden 2013 har Morten Nielsen fra Mortens Kro forsøgt sig med at lave en anden og nyere type smørrebrød i Aalborg. Det var på Utzon Center, de første spæde skridt blev taget, og siden er smørrebrød blevet det, man serverer på Mortens Kro til frokost.

Konceptet blev i første omgang udviklet af Morten Nielsen selv, men med ansættelsen af kokken Maria Hartmann, kom der helt andre stykker smørrebrød ud af køkkenet. En afgørende forskel.

- Jeg tror, det hemmelige våben er Maria Hartmann, som før arbejdede for Adam Aamann på smørrebrødsrestauranten Aamanns i København. Hun har i dén grad forstået at modernisere smørrebrødet på Mortens Kro. Og jeg tror også, at hun i mødet med kokkene på Mortens Kro har fået yderligere inspiration. I hvert fald har de en stil, der er forfriskende stram og enkel, med et rigtig godt øje for at udvælge råvarer, der kan stå forholdsvist alene uden at behøve alt for megen pynt, siger Ole Troelsø.

"Bogen om Smørrebrød" er udkommet og giver et glimrende indblik i Danmarks mest populære spise.

I forbindelse med sin seneste bogudgivelse "Bogen om smørrebrød" har han lavet en top 50-liste over verdens bedste smørrebrød - og det er selvsagt kun danske restauranter, der er på den liste.

Heri optræder Mortens Kro på en 15. plads. Og det er faktisk både overraskende og overraskende godt, hvis man kender til niveauet og konkurrencen mellem de københavnske smørrebrødsrestauranter, som Ole Troelsø nødvendigvis må sammenligne med.

- I kraft af Mortens Kro er Nordjylland meget stærkt repræsenteret på listen. Han var jo en frontrunner, der allerede i 2013 løftede smørrebrødet op i retning af højgastronomien, mens alle andre mere var optaget af at panere fisken forsvarligt, begrunder Ole Troelsø Mortens Kros placering på listen.

En placering der glæder i Aalborg.

- Vi er altid glade for et skulderklap fra en som Ole Troelsø. Især fordi vi har en mere moderne stil og en lidt anden stil, end man er vant til herovre. Det betyder meget at blive rangeret som noget af det bedste over for det store felt af smørrebrødsrestauranter, der er i København, siger Morten Nielsen og håber, der er flere, der vil prøve moderne smørrebrød. For når Danmarks fremmeste ekspert mener, det er godt, så er der måske noget om det.

Det særlige ved det moderne smørrebrød er, at der ikke er pynt. Alt er med for smagens skyld. Foto: Henrik Bo

Der er som skrevet tre nordjyske steder med på listen, men Ole Troelsø har ikke oplevet, at nogen andre end Den Bette Kro og Brøndums Hotel kan gøre sig i feltet af Danmarks 50 bedste smørrebrødsrestauranter.

- Jeg har ganske enkelt ikke hørt om andre, der opererer på det niveau. Steder som Hos Henius er da i orden, men de løfter sig ikke rigtigt op over det gennemsnitlige, som jeg synes Mortens Kro og Den Bette Kro gør, siger Ole Troelsø.

Opmærksomheden er vigtig, hvis vi i Nordjylland ikke, som med mange andre trends og tendenser, skal være fem-ti år bagud i forhold til andre landsdele. Derfor mener Ole Troelsø, at nordjyderne i højere grad skal tænke smørrebrød.

- De skal se lyset hos Mortens Kro og besøge den, hvis de holder af det moderne. Eller besøge Den Bette Kro, hvis de vil have traditionelt smørrebrød. For det er som med alt andet. Nogen skal vise dig, hvad forskellen er, før du forstår det. Som man siger; I de blindes rige er den enøjede konge, og flere og flere får øjnene op, for hvad virkelig godt smørrebrød er, siger Ole Troelsø.