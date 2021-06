Er EM-fodbold dit værste mareridt? Få 10 gode råd til at overleve den næste måned

NORDJYLLAND:Du forbander allerede EM-turneringen langt væk og er grædefærdig af selvmedlidenhed ved tanken om, hvordan kæresten/manden/konen vil være aldeles udenfor rækkevidde med de næste 31 dages overflod af fodbold - så du i ensom majestæt må tage til Sankt Hans-fest, på udflugt med børnene og fyre op under grillen, alt imens sommerens romantik flagrer uforløst forbi med sin blomsterduft og fuglesang.

Det er nu dit gen for planlægning skal stå sin store prøve: Har du f.eks. tænkt at arrangere vej-grill-fest for alle i nabolaget, så skal du navigere udenom lørdag 19. juni, hvor der er kampe fra klokken 15 med bl.a. Frankrig, Tyskland og Spanien. Ligesom forældrekaffe, teaterforestilling eller afskedsfest for førskolebørn i børnehaven torsdag 17. juni er no-go - Danmark spiller mod Belgien klokken 18.

Konkurrencen om din fodboldglade partners opmærksomhed er en kamp, der er tabt på forhånd. Hvis du har det som udgangspunkt, kan du med små tricks forhindre, at tingene kører helt af sporet:

1. Giv plads til passionen

Du ved, at din partner har snuppet remoten og er udenfor rækkevidde i de fleste af døgnets vågne timer i den måned, EM står på. Acceptér det, og glæd dig over at han/hun er glad, selvom det ikke er dig, passionen er rettet mod. Det kan den måske blive sidenhen, hvis du giver plads til, at kæresten kan nyde kampene i fred.

2. Planlægning er nøgleordet

Tjek kampprogrammet (se datoer for Danmarks kampe nedenfor) så du ved, hvornår fodboldelskeren er låst foran skærmen - og la’ så vær’ med at arrangere "noget hyggeligt" på de tidspunkter, det er dødsdømt. Til gengæld kan du måske skrue lidt ned for kontrolgenet, når det gælder faste spisetider, puttetider og sunde madvaner, uden at familiens struktur af den grund skrider fuldstændig.

3. Drop det sure fjæs

Gå ikke rundt og muk - det er kliché, og du har da ikke lyst til at ligne en parodi på en sur fodboldfan-kæreste, vel? Du får ikke kærligheden til at blomstre ved at give ham/hende dårlig samvittighed. Hellere motivere de fodboldglade til at tage del i fællesskabet i de få timer, de ikke er klistret til skærmen.

4. Overrask den fodboldglade

Styr din indre EM-furie og overrask i stedet din partner: Server lidt lækkerier ved kampstart og nyd hans/hendes vildt forbløffede blik - og hyg dig ellers på altanen, i haven eller besøg venner og veninder som heller ikke gider se bold.

Danmark i kamp - de datoer skal du kende Når du kender de præcise datoer og tidspunkter for kampene, er det muligt at planlægge grillfester, udflugter, børnefødselsdage og stævnemøder uden at det crasher med fodboldfanatikerens drømmekampe. Danmarks tre kampe spilles på hjemmebane i Parken: Lørdag 12. juli klokken 18: Danmark-Finland Torsdag 17. juni klokken 18: Danmark-Belgien Mandag 21. juni klokken 21: Danmark-Rusland Men tro endelig ikke, at det kun er Danmarks kampe der er vigtige. Også EM-favoritterne Spanien, Portugal, England, Belgien og Frankrig vil trække alle fodboldelskere til skærmen. Afhængig af resultaterne kan Danmark gå videre til 1/8 finale, kvartfinale og semifinaler 6.-7. juli - eller hele vejen til finalen, der spilles 11. juli klokken 21 på Wembley i London. Selvom finalen skulle blive uden dansk deltagelse, er det en kamp som ingen fodboldelsker vil gå glip af - så husk det: 11. juli klokken 21!! VIS MERE

5. Brug tid på dig selv

Hvis der ikke er basis for at samle hele familien foran skærmen, så benyt denne månedlange timeout til at genopfriske gamle bekendtskaber og kreative aktiviteter, som du ellers ikke taget fat på - måske kan du endda finde en opskrift på en hæklet klaphat ...

Og husk, at du ikke udelukkende kan kalkulere 2 x 90 minutter. Der vil blive serveret utallige sammendrag og opsamling af højdepunkter, slow-motion-gengivelser af mål fra alle tænkelige vinkler og sidst i turneringen muligvis forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence - så du får masser af tid til dig selv.

6. Giv forholdet et boost

Er I kun to, så invitér på midnatsstrandtur med badning, når dagens fodboldkampe og sammendrag er ovre. Eller arranger en spændende natte-skovtur for hele familien - lidt større børn vil elske, at I gør noget ekstraordinært - sideløbende med fodboldfesten

7. Søg sammen med ligesindede

Har I børn, så placér de fodboldinteresserede i stuen og tag resten med på udflugter eller i sommerhus sammen med andre, der heller ikke gider se bold, i stedet for at lade irritation og småskænderier danne lydkulisse til fodboldkampen i håb om, at fodboldfreaken får dårlig samvittighed og slukker for skærmen. Det bliver dagen med garanti ikke sjovere af

Tving ikke eventuelle børn med på ture, hvis de faktisk også gerne vil se fodbold - de har det bedre derhjemme sammen med ligesindede.

8. Så rejs da væk!

Tag den fulde konsekvens og bestil en uge sydpå sammen med en ven/veninde, hvis det er muligt - så kan du nok udholde resten af turneringen, mens du plejer dine solskoldede rygstykker

9. Hvor ofte har du fjernbetjeningen?

Overvej hvor ofte i løbet af de år, der går mellem EM og VM i fodbold, du får lov til suverænt at bestemme, om kanalvælgeren skal ramme en håndboldkamp, Løvens Hule, Den store Bagedyst, Besserwisserne, X-factor eller Badehotellet - måske har din partner lidt til gode på den konto. Hvis ikke, ja, så det det måske helt andre overvejelser, du skal ud i ...

10. Find fred - eller spil med

Hvis regnen siler ned og det kun er vejr til inde-sysler, så find fred med det og synk ned i sofaen med familiens mindste - eller nyd, at du kan læse gode bøger i fred i timevis uden at blive forstyrret. Der kunne jo også ske det, at du bliver fanget af begivenhederne på skærmen - men pas på med friske kommentarer om spillernes udseende. For nogle fodboldentusiaster er det værre end ingenting - mens andre vil hygge sig med, at du dog udviser en vis interesse for, hvad der rører sig på grønsværen.

Hvis I er så heldige, at fodboldfeberen raser i blodet hos såvel familiens mænd som kvinder, børn, bedstemor og naboer, så tak fodboldguderne og sæt gang i den helt store fodboldfest. Er der omvendt ikke en eneste i familien der har hang til læderkuglen, så er det bare at drage ud i sommerlandet, hvor der garanteret er rigtig god plads - både i vandkanten og foran iskiosken.