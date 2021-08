Er kviktesten blevet en rutine? Fra i dag skal du måske et nyt sted hen

NORDJYLLAND:Hvis det er blevet ren rutine for dig at køre hen og få en vatpind i næsen for at blive testet for coronavirus, så kan der fra i dag være ændringer, du skal være opmærksom på i Region Nordjylland.

Her får 28 hurtigteststeder nemlig færre åbningsdage, mens fem hurtigteststeder helt lukker.

I dag har en lang række nordjyske hurtigteststeder ændret åbningsdagene og 5 teststeder er lukket.



Det sker alt sammen som følge af den nationale nedskaleringsplan, hvor man på landsplan skalerer ned fra 400.000 til 300.000 hurtigtest om dagen

- Her i Nordjylland betyder det, at vi lukker ned for en del dage med test på de steder, hvor testbehovet i forvejen er mindst, og hvor der ikke længere foretages særlig mange podninger. Der er stadig som udgangspunkt maksimalt 20 kilometer til det nærmeste teststed, så det stadig er let for nordjyderne at lade sig teste, hvis man har behovet, oplyste fungerende regionsrådsformand for Region Nordjylland, Lone Sondrup (V) 23. juli.

Hurtigteststederne i Skørping, Aabybro, Als og på Trekanten i Aalborg Øst lukker 2. august. I forvejen er et af to teststeder i Hjørring lukket.

Derudover bliver der ændringer i antal åbningsdage i Vejgaard, Nørresundby, Hanstholm, Snedsted, Frøstrup, Vorupør, Klitmøller, Nykøbing Mors, Aars, Farsø, Nørager, Aalestrup, Hvalpsund, Øster Vrå, Tårs, Vrå, Sindal, Skallerup Klit, Lønstrup, Tversted, Asaa, Lyngså, Nibe, Løgstør, Storvorde, Slettestrand og Hals. Derudover bliver der ændret åbningstider på Gammeltorv i Aalborg samt i Hangaren i Frederikshavn.

Disse steder vil der være åbent hver dag inkl. weekender fra kl. 8-20.

Fra i dag findes der 62 steder med hurtigtest, som Falck står for i Region Nordjylland.

Du kan se åbningstider og åbningsdage på regionens hjemmeside her.