Er nytårsfesten aflyst i sidste øjeblik? Her har du to lækre opskrifter til back-up hovedretten

NORDJYLLAND:Covid-19 har vendt op og ned på det meste, og med myndighedernes seneste anbefalinger, er du nok ikke den eneste, hvis din ellers planlagt nytårsfest er blevet aflyst i sidste øjeblik. Men hvad gør man, når man står med under et døgn til nytårsaften, og skal have noget lækkert at spise?

NORDJYSKE har gravet i arkivet og fundet to lækre opskrifter, der kan realiseres for få penge, på kort tid og med ingredienser der er til at skaffe.

Det er køkkenchefen på Restaurant Nam, Kid Khamhomkul, der sidste år blev bedt om at give sit bud på to scoremiddage til billige penge – så de er skabt til at skulle slå benene væk under dig og dine medspisere.

God fornøjelse, godt nytår og velbekomme.

Første ret: Thailandsk Oksekødssalat

Ingredienser til 2 personer

To oksekødsbøffer/steaks

50 gram jasminris til ristning

200 gram jasminris til kogning

Olie til stegning

Marinade:

½ deciliter østerssauce

1 tsk. Sukker

Salat:

1 rødløg

2 forårsløg

koriander

Mynte

1 agurk

Smagsgivere:

Saft fra 1 lime

Fiskesauce cirka samme mængde som limesaften

Chilipulver

Sukker

Fremgangsmåde:

1. Marinering af bøffer

Vend bøfferne i en marinade bestående af østerssauce og sukker. Bøfferne skal herefter trække i køleskabet i en times tid.

2. Rist riskornne

Til salaten skal der ristes 50 gram jasminris.

Kom riskornene på en tør pande, og rist dem ved medium varme til de er gyldenbrune. Når riskornene er færdige, skal de på en tallerken og køle af i cirka 10 minutter. Når riskornene er kolde, skal de knuses. Enten i en morter, eller, hvis du ikke har sådan en, kan du komme de ristede riskorn i en frysepose og banke dem med en kasserolle.

3. Kog ris

Ris kan være svære at lave ordentligt, men har du ikke en riskoger, så har du her en fremgangsmåde, der virker hver gang.

Kom risene i en gryde, og skyl dem to gange. Det gør du ved at komme vand i gryden, røre rundt og hælde vandet fra. Det gør du to gange.

Kom herefter vand i, så vandet er et pegefingerled over risene.

Kom gryden på komfuret ved fuld varme indtil vandet koger. Når vandet koger, skruer du helt ned på laveste varme, og kommer låg på gryden. Sådan skal den stå på laveste blus i 10 minutter.

Efter de ti minutter, skal gryden med ris trække i 5 minutter.

4. Klargøring af grøntsager

Snit rødløg, forårsløg og urter. Brug gerne kun den grønne del af forårsløgene, da den hvide del kan have en kraftig smag af løg.

Skær agurken i strimler. De skal bruges som tilbehør, hvis retten bliver lige spicy nok til dig eller din date.

5. Steg bøfferne

Steg bøfferne ved medium varme, til de er stegt medium. Husk at vende bøfferne ofte, gerne hvert 10. sekund, så får du det bedste resultat. Marinaden kan godt karamellisere pga. sukkeret i marinaden, men det gør ikke noget. Lidt brændte noter i smagen er en del af retten.

Når bøfferne er stegt færdige, skal de stå og hvile i 5-10 minutter, før du skærer dem i strimler.

6. Bland salaten

Bland oksekødsstrimlerne med fiskesauce, limesaft og chillipulver. Her kan selv smage til, så det passer til dine og din dates smagsløg. Når det er smagt til, tilsætter du rødløgene, forårsløgene, de ristede riskorn og urterne. Vend det i en skål, og server på en tallerken sammen med dine perfekt kogte jasminsris.

Anden ret: Buns med kylling og kimchi

Ingredienser: Til 2 personer - 4 buns i alt

Buns, små asiatiske brød – Kan købes færdiglavede i asiatiske supermarkeder

Til kyllingen:

To kyllingebryster

100 gram hvedemel

1/2 tsk. Bagepulver

½ tsk. Salt

Danskvand efter behov

Fyld:

Kimchi – Kan laves selv eller købes færdiglavet

1 agurk

Chillimayo

Karse

Koriander – Kan undlades, hvis I ikke kan lide koriander

Fremgangsmåde:

1. Klargør grøntsagerne

Skyl agurken og skær den i tynde strimler, snit kimchien og klip karsen

2. Gør dampegryden og frituren klar

Find en kasserolle og hæld vand i, så bunden er dækket. Find en si, der passer til. Sien skal kunne hvile på toppen af gryden, uden at bunden af sien rammer vandet. Sæt låg på, og tænd for varmen på middel styrke til vandet koger.

Hæld olie i en anden gryde, tænd for lav varme og varm olien langsomt op. Hvis olien bliver varmet op for hurtigt, kan den smage bittert.

3. Klargør kyllingen og dejen

Skær kyllingebrysterne ud i tynde skiver.

Når kyllingen er klar, går du i gang med dejen. Dejen skal nemlig først laves lige inden stegningen.

Til dejen blander du mel, bagepulver og salt og hælder danskvand i efter behov. Du kan selv bestemme, hvor tyk eller tyndtflydende du kan lide din dej. Alternativt til danskvand kan du bruge øl.

Pisk dejen indtil der ikke er flere klumper, og den er glat.

Kom et par dråber af dejen i olien. Hvis dejen steger, så er olien klar.

Vend kyllingestrimlerne i din dej, og kom dem forsigtigt i gryden med olie. Start med kun at komme halvdelen af kyllingestykket i. Hvis du bare dumper det ned i gryden, vil det sætte sig fast på bunden. Vend stykkerne undervejs, så de bliver stegt på alle sider.

Kyllingestykkerne skal cirka have 6 minutter i olien. De er færdige, når de er gyldenbrune.

4. Damp buns

Efter vandet er begyndt at koge kan du komme dine buns i sien.

De skal have cirka 5 minutter, eller indtil de er bløde og varme.

5. Saml dine buns

Når grøntsager og kylling er klar, kommer du fyldet i de varme buns.

Tilføj lidt chilimayo, karse og evt. koriander, og så er dine buns klar til at spise.