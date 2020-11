Er Vendsyssel det nye Wuhan?

NORDJYLLAND:12 nordjyder blev onsdag midtpunkt for en hel verdens opmærksomhed.

Ingen ved, hvem de er. Formentlig ikke engang dem selv.

Måske ved Statens Serum Institut det. Men hvis instituttet gør, forbliver det en hemmelighed.

Det eneste sikre er, at de 12 unavngivne skal findes blandt de mange nordjyder, som er testet positive for coronavirus.

Ikke en hvilken som helst af slagsen dog.

Den særlige slags, som onsdag efter alt at dømme lagde dansk minkavl i graven, varslede trange tider for indbyggerne i syv nordjyske kommuner og skabte en form for global bekymring.

En bekymring for, om verden skal til at starte forfra på det virusvanvid, en virus fra en flagermus på et marked i Wuhan, Kina udløste for snart et år siden.

Bekymring voksede i løbet af september i laboratorierne på Statens Serum Institut (SSI) på Artillerivej 5 i København, hvor man observerede, at udbredt smitte i nordjyske minkfarme havde skabt en muteret variant af Wuhan-virussen - SARS-CoV-2 - der er skyld i sygdommen covid-19.

Bekymringen betød, at seruminstituttet i oktober begyndte at kigge mere indgående på de coronatests, der bliver taget i Nordjylland. I alt 14 procent af samtlige positive coronatests i Nordjylland blev screenet, og bekymringen blev bekræftet.

Den muterede virus fra mink blev fundet hos de 12 ukendte nordjyder.

I alt formoder SSI nu, at fem procent af alle smittede nordjyder går rundt med den muterede variant.

Ifølge seruminstituttet gør den virusvariant ikke de pågældende hverken mere eller mindre syge end versionen fra Wuhan i Kina, der har plaget verden siden starten af 2020.

Koldt ned ad ryggen

Det, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen på forskerne på seruminstituttet, er, at den muterede variant fra Nordjylland risikerer at spænde ben for de enorme anstrengelser, der udfoldes over hele verden med at udvikle en vaccine mod coronavirus, fordi mutationen ligger i de dele af virus, som vaccinen forsøger at ramme.

Hvilket igen betyder, at de stoffer i en vaccine, der skal bekæmpe virus, ikke vil virke lige så godt, hvis man bliver smittet med den nyopdagede muterede variant.

Det her er noget, der skal gøres noget ved. Ellers kan det blive rigtigt væmmeligt for folkesundheden. Statens Serum Institut

Det er kimen til et problem for den globale folkesundhed, der kan placere Nordjylland på verdenskortet på samme måde som Wuhan.

Og det var derfor, den danske regering bakket op af sundhedsmyndighederne onsdag hamrede knytnæven ned i den røde alarmknap og beordrede aflivning af alle danske mink fulgt op af en lang række skærpede restriktioner i syv nordjyske kommuner.

- Det her er noget, der skal gøres noget ved. Ellers kan det blive rigtigt væmmeligt for folkesundheden. Nu går den fra at være et problem for de direkte berørte, deres naboer og folk på plejehjem, til at det kan være et problem for os alle sammen - endda et globalt problem, oplyser SSI i et svar til NORDJYSKE.

Regulær rugekasse

Ifølge seruminstituttet er den coronavirus, verden har kæmpet med i snart et år, en konservativ virus, der forandrer sig - eller muterer - langsomt. Men engang imellem sker der eksplosive ting, og ifølge SSI er det netop, hvad der er sket på de nordjyske minkfarme blandt tusindvis af dyr, som i deres åndedrætssystem minder om mennesker.

Tæt samlet i bure er der med smittede mink i tusindvis skabt noget nær perfekte forhold for at sprede virus på en måde, som seruminstituttet sammenligner med, at 5000-10.000 mennesker er samlet i en lille idrætshal uden at kunne komme ud.

En regulær rugekasse, som kan få selv en konservativ virus til at sprede og forandre sig lynhurtigt.

Vores formodning er, at det er koncentreret i Nordjylland. Statens Serum Institut

NORDJYSKE har torsdag spurgt Statens Serum Institut om, hvorvidt det fra nu af bliver rutine at screene alle danske coronatests for den særlige nordjyske variant for at følge dens spor og bedre kunne inddæmme den.

Til det svarer seruminstituttet, at der vil være udvidet fokus på det i Nordjylland - men at det er en politisk beslutning, om screeningen skal udvides derudover.

NORDJYSKE har også spurgt Statens Serum Institut, om cluster 5-varianten er konstateret udenfor Nordjylland.

- Vores formodning er, at det er koncentreret i Nordjylland. Vi har set med andre varianter af virus, at de typisk er ret lokale, konstaterer SSI i et svar til NORDJYSKE.