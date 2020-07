Erfaren assistenttræner tager over efter Åkesson

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks tager afsked med assistenttræner Frederik Åkesson, men der kommer ikke til at mangle erfaring og rutine på i boksen.

Elite Nord Frederikshavn A/S, der står bag Frederikshavns ishockeyhold, har nemlig underskrevet en et-årig kontrakt med den canadiske træner Alex Stein, der skal være Jari Pasanens højre hånd i den kommende sæson.

Det skriver Elite Nord Frederikshavn A/S i en pressemeddelelse.

Alex Stein er en person, der har været vidt omkring på den europæiske ishockeyscene, hvor han for det meste har arbejdet som assistenttræner i sine klubber.

Danmark bliver det ottende land Alex Stein skal være træner i, og han har tidligere i rollen som assistenttræner vundet mesterskab med den schweiziske klub Basel.

Alex Stein og Jari Pasanen kender hinanden fra sin tid i tysk ishockey, hvor Alex Stein var ansat i Bremerhaven. De har et indgående kendskab til hinanden, og har haft mange gode samtaler i den seneste tid.

Glæder sig til at komme til byen

Den canadiske assistenttræner glæder sig til at komme til Frederikshavn.

- Jeg ved, at White Hawks har en meget stærk tradition i dansk ishockey, og at folk i og omkring klubben er loyale og meget engagerede. Nu vil jeg den næste måned se en masse af holdets kampe på video, så jeg kan få et endnu bedre kendskab til klubben, siger Alex Stein i pressemeddelelsen.

- Det bliver et ungt hold jeg skal op og være en del af, men det er noget jeg ser meget frem til, og jeg glæder mig. Henrik Andersen og Jari Pasanen har talt rigtig godt om klubben, holdet og byen, og det at komme til en by med en god hockey-tradition, som White Hawks er, gør det til et spændende sted at være. Jeg glæder mig til at komme op i august og lære byen at kende, siger han.