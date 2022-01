Erfaren DF'er genopstiller ikke

Den erfarne folketingspolitiker Bent Bøgsted for Dansk Folkeparti genopstiller ikke til næste folketingsvalg. Det har han oplyst folketingsgruppen tirsdag formiddag. Beslutningen blev dog allerede truffet sidste forår, forklarer han.

- Det er en beslutning, som jeg traf med min hustru allerede tilbage i foråret, hvor jeg orienterede min lokalformand om, at jeg ikke ønsker at stille op. Det er af helbredsmæssige årsager og jeg bliver desuden 67 næste gang.

Bent Bøgsted understreger, at beslutningen intet har med den nyligt overstået formandsvalgkamp i Dansk Folkeparti at gøre, men er derimod et ønske om at have mere tid med hustruen, børnene og børnebørnene.

- Jeg har haft over 20 gode år på Borgen, men min hustru har lidt et afsavn.

Havde du genovervejet din beslutning, hvis Martin Henriksen var blevet valgt som formand?

- Nej, min beslutning havde været den samme. For det havde min hustru og jeg aftalt. Det er derfor, jeg siger, at det intet har med formandsvalget eller politik at gøre.

Bent Bøgsted orienterede tidligere formand Kristian Thulesen Dahl og andre centrale personer i toppen af partiet op til sommerferien sidste år, Men offentliggørelsen er blevet udskudt flere gange på grund af corona, årsmøde og formandsvalget.

- Nu er vi kommet dertil, hvor vi er på den anden side af formandsvalget og der er opstillingsmøde i marts måned. Så er det ret og rimeligt, at min lokalforening nu kan arbejde videre med den viden. Det er totalt udramatisk bortset fra, at jeg hellere ville være rask og rørig.

De seneste mange uger har der været skrevet meget om flere folketingspolitikeres fremtid i Dansk Folkeparti. En hård valgkamp om formandsposten har rystet partiet og splittet toppen. Bent Bøgsted, der offentligt støttede Martin Henriksen som formandskandidat, har også givet udtryk for, at han ikke nødvendigvis fortsætter i partiet. Han har flere gange nævnt tirsdagens aftengruppemøde som pejlemærke. Han vil gøre sin position op efter det møde, har han sagt. Nu er der dog lidt mere forsoning at spore i udtalelserne.

- Vi arbejder i fællesskab på, at vi skal videre. Jeg tror på, at der kan blive et grundlag at arbejde ud fra. Vi har fået at vide, at der fra formandsvalget søndag eftermiddag frem til i dag er over 2000 nye medlemmer, der har meldt sig ind i partiet. Så det går jo den rigtige vej, konstaterer Bent Bøgsted.