Erfaren operatør står klar til at stikke nordjyderne

NORDJYLLAND:Når vaccinationerne af nordjyderne mod covid-19 ventes at tage fart, bliver det med en erfaren operatør i baghånden i Nordjylland.

Tirsdag aften meddelte Region Midtjylland, som står for det danske udbud, at Danske Lægers Vaccinations Service ikke blot har fået opgaven i Nordjylland - men også i Region Midtjylland og Region Hovedstaden.

Vicedirektør Dorte Christensen fra Region Midtjylland fortæller, at de private kun skal stå for at vaccinere, hvis det offentlige ikke kan følge med.

- Det kommer an på, hvor mange vacciner vi får. Udgangspunktet er, at de her kun kommer i spil, hvis det offentlige ikke kan klare opgaven selv. De har trinvis opbygning af kapacitet, så de står på standby og bliver så varslet, hvis de skal i gang. De skal kunne starte med 100.000 per dag på landsplan og kunne skalere op til 300.000, siger hun til Ritzau.

Ifølge Dorte Christensen skal det offentlige kunne vaccinere 100.000 borgere om dagen, og de private vil altså kun blive taget i brug, hvis det bliver muligt at vaccinere endnu flere.

I Region Syddanmark får virksomheden Practio ansvareret, mens ingen foreløbig har budt på opgaven i Region Sjælland. Her er Practio og yderligere to udbydere fortsat i spil, mens Danske Lægers Vaccinations Service ikke kan komme på tale.

En udbyder kan nemlig højest stå for vaccination i tre regioner.

Kontrakterne underskrives 16. april, og fra 16. maj kan den private vaccination komme i spil, hvis opgaven vokser det offentlige over hovedet.

Ifølge Danske Lægers Vaccinations Service egen hjemmeside er selskabet Danmarks største udbyder af vaccinationer. Selskabet har ifølge sine egne oplysninger vaccineret mere end tre millioner danskere siden 1998 og har ca. 250 læger og sygeplejersker knyttet til sig.

Danske Lægers Vaccinations Service, som har hovedkvarter i Søborg, driver i øjeblikket flere end 30 vaccinationsklinikker over hele landet. Her bliver tusinder af danskere, f.eks. ansatte i virksomheder og efterskoleelever, vaccineret før ophold i udlandet.

Selskabet har også et omfattende samarbejde med danske kommuner, patientforeninger og virksomheder omkring de mange tusinde årlige influenzavaccinationer. Danske Lægers Vaccinations Service oplyser, at de har gennemført mere end 20.000 gruppevaccinationsarrangementer mod influenza, ligesom de har haft ansvaret for at vaccinere 40.000 danskere, som på grund af sygdom er lænket til eget hjem.

- Danske Lægers Vaccinations Service ser frem til at være en del af covid-19 indsatsen i Nordjylland, siger direktør John Madsen til Nordjyske.

Han oplyser, at selskabet kommer til at tilbyde vaccinationer fra fire lokationer i Nordjylland. Der er ifølge John Madsen lavet forhåndsaftaler med Gigantium eller Aalborg Kongres & Kultur Center, Thy-Hallen i Thisted, Hobro Filmteater og Bingohallen i Hjørring.

- Alle er lokationer, der er lette at komme til og har en størrelse, der kan klare de mange, der skal vaccineres. Antallet kommer helt an på leverancer af vacciner til Danmark og den interne fordeling. Det har vi ingen indflydelse på, men dagligt forventes det, at mellem 10.400 og 31.200 personer vil blive tilbudt vaccination i Nordjylland, oplyser John Madsen til Nordjyske.

Der bor i alt 590.455 borgere i Nordjylland. Af dem er 43.210 (7,3 pct.) ifølge Statens Serum Institut færdigvaccineret, mens 82.943 (14 pct.) har fået første stik.