Erfarne bilister dumper på stribe: Ingen kan deres teori

NORDJYLLAND:Når man spørger danskerne, så plejer alt for mange at mene, at lige netop dem selv kører bedre eller meget bedre bil end gennemsnittet. Groft sagt mener vi alle sammen, at alle de andre er en flok idioter bag et rat.

Det gælder selvfølgelig ikke dig, for i modsætning til alle de andre, der konstant overvurderer deres evner bag et rat, så har du fod på det. Eller? Du kan tage testen her (og lade være med at læse færdig, inden du tager den - der kommer lidt af en spoiler længere nede):

Svaret er formentlig nej - i hvert fald når det gælder teorien, som de erfarne bilister kløjs i, når de tager en teoriprøve på nettet hos forsikringsselskabet Codan. Faktisk så meget, at det kun er tre procent af de nordjyske bilister, der består prøven. Hvilket ikke er meget dårligere end på landsplan, hvor det er 3,5 procent, der består, men dog noget af det ringeste; kun midtjyderne og fynboerne er ringere til teorien end nordjyderne.

Det er specielt tre ting, der driller dem, der tager teoriprøven:

Kørsel med trailer, registreringsattesten samt hvad man skal gøre, når en bil pludseligt kører ud foran en. Eller; det er de ting, der driller alle de andre. For du bestod jo givetvis.

Det hører dog med til historien, at det sjældent er manglende kendskab til teorien som sådan, der fører til ulykker - og at man i den form, teoriprøverne har i dag, godt kan få fejl ved at tilkendegive, at man vil køre for defensivt i en given situation. Så det kan du trøste dig med, hvis du alligevel skulle have dumpet - i den virkelige verden er det uopmærksomhed, for høj hastighed og manglende/dårlig orientering i trafikken, der er skyld i mange af ulykkerne. Idet det faktisk er noget af det, man prøver at sætte fokus på i teoriprøven.