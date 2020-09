Erhvervslivet svigtet: Hvorfor var afløser for lønkompensation ikke for længst på plads?

32 medarbejdere.

Så mange måtte det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines mandag fyre - svarende til en tredjedel af firmaets ansatte.

Årsagen er næppe overraskende: Som andre flyselskaber er Great Dane Airlines hårdt ramt af corona-krisen, der længe stort set nulstillede og stadig begrænser lufttrafikken og dermed indtjeningen.

En livline viste sig ikke at holde, da selskabet ikke fik indfriet ordren om at flyve charter for Bamboo Airways i Vietnam. Igen var det frygten for corona-smitte, der kom på tværs. Og nu er det altså endt med en stribe fyresedler.

Det er altid ærgerligt og trist, når firmaer må sige farvel til medarbejdere. Og i det konkrete tilfælde kunne de måske endda være undgået.

I hvert fald påpeger Thomas Hugo Møller, direktør for Great Dane Airlines, at fyringerne hænger sammen med regeringens håndtering af de økonomiske støtteordninger til erhvervslivet. For først da ordningen med lønkompensation løb ud, fandt regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter sammen og lancerede afløseren - en aftale om arbejdsfordeling, som blev præsenteret mandag.

”Det er noget makværk,” lød det fra Thomas Hugo Møller til NORDJYSKE Medier tirsdag med henvisning til, at hjælpepakken kom for sent til at forhindre flyselskabets fyringer.

”De har vidst i fire måneder, at ordningen med lønkompensation ophørte. De her hjælpepakker er jo sat i verden for at redde job,” tilføjede han.

Og ret har direktøren jo. ”Rettidig omhu” er ikke for ingenting en tilbagevendende vending og rettesnor hos Mærsk, for det er jo netop afgørende for erhvervslivet, at det kan nå at forberede sig på udfordringer, analysere, rette ind og effektuere for at håndtere ikke mindst kriser på optimal vis.

Netop den mulighed har de danske virksomheder måttet kigge langt efter i denne situation, hvor regeringen har ladet den ene hjælpepakke løbe på datoen, før den næste blev præsenteret. Og det har betydet fyringer som dem, Great Dane Airlines blev tvunget til at eksekvere, fordi firmaerne ganske enkelt ikke har haft tid til at vurdere, hvad den nye støtteordning indebærer.

Det skal retfærdigvis siges, at der har været mange udfordringer, som regeringen har skullet håndtere som følge af corona-krisen - og det endda problemer af en omfattende og helt ny karakter. Men det er uigennemtænkt, at den ikke for en måned siden kunne præsentere afløseren for lønkompensationen, så erhvervslivet kunne forberede sig - eller nu laver en overgangsperiode med samme virkning.

Måske skulle ”Arne” have ventet en måned for en vigtigere sag ...