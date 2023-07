Erik blev hjerneskadet under en redningsaktion: Ni år efter har han stadig ikke fået erstatning

NORDJYLLAND:"58-årige Erik Schack skal have erstatning. Det ligger fast, efter at Vestre Landsret har afgjort, at den hjerneskade, som den tidligere Falckredder har pådraget sig, er en arbejdsskade".

Sådan skrev Nordjyske i en artikel den 13. september 2021.

Her knap to år efter har den nu 60-årige Erik Schack stadig ikke fået en krone i erstatning af Tryg Forsikring, skriver Fagbladet 3F.

Trods flere afgørelser vil forsikringsselskabet ikke betale hverken erstatning eller godtgørelse til den tidligere falckredder, som blev hjerneskadet i forbindelse med en arbejdsulykke i Strandby tilbage i august 2014.

Her blev Erik Schack som indsatsleder for Falck kaldt ud til en redningsaktion på Strandby Havn, hvor to fiskere og en pumpemand var fanget i lastrummet på en fiskekutter. Lastrummet var fyldt med fordærvede fisk, som afgav giftige svovlbrintedampe.

Ved ulykken omkom de to fiskere, pumpemanden fik svære hjerneskader, og for Erik Schacks vedkommende var redningsarbejdet årsag til, at han i udviklede de blodpropper i hjernen, der førte til en hjerneskade.

Når Tryg Forsikring her i 2023 endnu ikke har betalt erstatning til Erik Schack skyldes det, at selskabet har klaget over to nyere afgørelser i sagen.

- Det er helt urimeligt, at Tryg ikke retter ind efter landsrettens dom. Jeg passede bare mit arbejde og prøvede at redde liv. Nu er mit eget ødelagt, siger Erik Schack til Fagbladet 3F.

Fagbladet 3F har forelagt kritikken for Tryg – og sendt en fuldmagt fra Erik Schack om, at forsikringsselskabet gerne må udtale sig i hans sag.

- Det er en meget ulykkelig sag. Erik Schack har vores dybeste medfølelse, og vi har stor forståelse for hans frustration over sin tilstand. Ikke desto mindre ser vi anderledes på sagen, end den bliver fremlagt her. Vi ville derfor også gerne have kommenteret på kritikken, så sagen kan blive belyst fra begge sider. Dog er vi af GDPR-hensyn nødt til at have Erik Schacks samtykke til at udtale os i sagen, og trods flere forsøg på at få hans samtykke er det desværre ikke lykkedes, skriver pressechef i Tryg Danmark Susanne Lindhage til Fagbladet 3F.