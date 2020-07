Et halvt år direkte i kloakken?

Halvdelen af det herrens år 2020 er nu officielt til en side. Og lad det være sagt med det samme: Året har indtil videre ikke fået det bedste skudsmål med på vejen. Nogle er endda gået så langt som til at spørge, om man kunne få 2020 byttet - et helt ubrugt år, som ikke har levet op til det, vi synes vi var blevet lovet.

Året begyndte vel egentlig meget forventeligt. Januar og februar var godt nok også præget af bekymring og sortsyn, men det hører jo årstiden til, og når man nu ser tilbage kan det være svært at genkalde sig, hvorfor vi egentlig syntes, at der var noget at rynke brynene over. Ja, der var måske lidt for meget fart på økonomien, og det gav flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Samtidig måtte mange vælge mellem en sort klimasamvittighed og ferier til oversøiske destinationer. En træls overvejelse, hvor man kunne tage sig i at tinge med sig selv: Hvis nu du tager toget til møde i København og lader avocado-shaken lavet af indfløjne frugter stå, er der så ikke overskud på klimakontoen til en bette tur til Maldiverne i påskeferien? I hvert fald hvis flyselskabet har købt rigeligt ind af regnskovsbeviser?

Og jo, Trump var træls, mente mange - den amerikanske valgkamp, også på demokraternes side, fik os endnu en gang til at tage os til hovedet. Det danske vintervejr var mindst lige så uterligt, endnu en gang kastede det regnvejrsgrå tæppe fokus på klimadebatten og en længsel mod gode, gamle dage, hvor der var is på vandet i gebis-glasset på natbordet, når man vågnede.

Overordnet vil jeg alligevel mene, at januar og februar 2020 ligger på et niveau langt over bestået. Fem måneder senere fristes man til at tænke: Hvis bare mit januar-jeg havde vist, hvad mit juli-jeg ved, ville jeg have nydt regnvejrsdagene og hamsterhjulet noget mere.

Men så skete marts. I løbet af få dage gjorde en virus, som få havde hørt om, inden vi skrev 2020, og som ingen havde spået ville få den store betydning for os, sit indtog, Danmark blev lukket, verden omkring os blev lukket, og det samme gjorde vores håb om at kunne vende tilbage til en normaltilstand i indeværende år. Der skal nemlig en vaccine til, og den kommer først i 2021 er bedste bud.

Og så var det, at vi ret hurtigt begyndte at tale om et spildt år. En uoverskuelig lang periode, hvor økonomien, både den private og den store, bevægede sig ned i et stort hul, men vigtigst af alt: Hvor alt det gode, det sjove, alle de minderige stunder bare var væk. Bryllupper, studentergilder, jordomrejser eller bare rejser i det hele taget, bliver sat på pause.

Fire måneder har den tilstand nu varet, en ny normaltilstand har indfundet sig.

Men beviser det første halve år, at vi skal hælde 2020 ud i kloakken, prøve at glemme, at det fandtes, og rette alle vores håb og længsler mod 2021?

Er man i flybranchen, er det måske tilfældet. For os andre vil jeg vove den påstand, at 2020 har bragt og bringer en mængde godt med sig, selvom vi i år skal leve på et bagtæppe af uro fra sygdomsmonsteret og den uvished, der følger.

Vi føler, at vi er blevet frarøvet vores ferier, vores livs store fester, vores frihed. Men tænk på alt det, vi har fået i stedet: Nærvær med de allernærmeste og måske det sidste skub til at få talt om noget vigtigt, oplevelser i den nordjyske natur - endda i solskin hele maj, en ny ro og måske endda nye drømme og prioriteter. Det er da ikke så ringe endda.

Og selvom det i situationen er irriterende, har vi også lært den vigtige lektie, at vi er afhængige af fællesskabet, og at fællesskabet er afhængig af os. "Sammen hver for sig" er ikke bare en floskel, for der ligger jo det bag, at vælger man ikke at holde afstand, blive hjemme og i det hele taget overholde en række forholdsregler, skader man både sig selv og andre. Der er rent faktisk meget, der er vigtigere end det planlagte sommerbryllup og de tre uger til Miami. Og sådan tror jeg ikke, at mange af os har tænkt tidligere.

Så ja, første halvdel af 2020 kan godt tåle en midtvejsevaluering. Det har været hårdt og træls, men vi er blev et klogere undervejs. Vi har fået ny viden, som det ville være en skam at være foruden, og som giver håb om, at vi møder resten af året med en stor parathed og kampgejst.