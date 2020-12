Nu er 92-årige Christen vaccineret mod corona: - Der er ikke noget at være bange for

- Jeg har ikke fortrudt, at jeg sagde ja til at blive den første. Det er godt, at vi kommer i gang, og jeg glæder mig til mere normale forhold igen.

Sådan lød det fra 92-årige Christen Baigaard kort tid, før han som den første nordjyde blev vaccineret mod coronavirus.

Klokken 9 modtog Christen Baisgaard så den historiske vaccine. Det foregik på plejehjemmet Birkebo i Aalborg, hvor han bor. Nogenlunde samtidig blev der vaccineret flere steder i hele landet. Efter vaccinationen var meldingen fra Christen Baisgaard ligeså klar:

- Der er ikke noget at være bange for. Vaccinationer har aldrig gjort mig noget, og den her er ikke værre, konstaterer han.

Klokken 9 søndag blev 92-årige Christen Baisgaard vaccineret. Han er dermed den første nordjyde, som har modtaget vaccinen mod coronavirus. Foto: Henrik Bo

De sidste 10 måneder med corona har ikke været rare for Christen Baisgaard. Han mistede sin kone, Ebba, for et par måneder siden. Hun havde boet på plejehjemmet i fire år og havde svært ved at forstå, at hun ikke måtte få besøg på grund af restriktioner. Han har selv boet på plejehjemmet Birkebo et år.

Christen Baisgaard tror, at der går et år, inden alt bliver normalt, men bare det går fremad, så synes han, at det er godt.

Fra Christens søn Bent Baisgaard lød det, at familien ikke har haft nogen betænkeligheder ved at lade faren vaccinere:

- Alt, hvad man gør for at smitten ikke kommer ind på et plejehjem, er det værd.

Christen er den første nordjyde, der bliver vaccineret. Her ses han med sin søn Bent Baisgaard. Foto: Henrik Bo

Foto: Henrik Bo

Den første vaccine i Nordjylland blev givet af Hans West, praktiserende læge hos Familielægerne i Aalborg. På trods af den store opmærksomhed om den historiske corona-vaccine, fortrød han heller ikke, at han er blandt de første læger, der vaccinerer.

Region Nordjylland modtager i første omgang 975 vacciner.

Søndag vaccineres beboerne og de medarbejdere, der er på arbejde på Aalborg Kommunes seks største plejehjem. De seks største plejehjem er Birkebo, Solsidecentret, Fremtidens Plejehjem, Vestergården, Sirius og Smedegården. Kommunen forventer, at op mod 95 procent af beboerne på kommunens plejehjem vil sige ja til vaccinen og oplyser videre, at tilslutningen fra plejepersonalet også tegner til at blive høj.

Praktiserende læge Hans West. Foto: Henrik Bo

Pressen var mødt talstærkt op og befandt sig på plejehjemmets terrasse. Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), var også til stede:

- Det er et kæmpestort øjeblik. Nu er vi i gang, så håber jeg, at vi snart kan vende tilbage til et mere normalt liv. Jeg er meget taknemlig over at kunne komme i gang i dag, lød det fra Thomas Kastrup-Larsen (S) kort tid, før man begyndte at vaccinere plejehjemmets beboere.

Klokken 10.30 søndag vil man også begynde at vaccinere på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland.