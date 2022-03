Et skønt otium? Nej, oldekolle er blevet et mareridt

For år tilbage var plejehjemmet sidste stop på livets rejse inden kirkegården.

Så skiftede fokus til det kække slogan ”længst muligt i eget hjem”, hvor der dog under den umiddelbart positive og varme tilgang til det at blive ældre lå et klart ønske om at spare offentlige kroner på pasning og pleje i den sidste tid.

Gennem de seneste år har der så sneget sig et nyt ord ind, når det gælder tilværelse og boform for de ældre og gamle - og det er ”oldekolle”.

Som ordet indikerer, handler det om en slags kollektiv for ældre. Et fællesskab, hvor man godt nok har sin egen bolig, men kan udnytte muligheden for at nyde samværet med andre, lave praktiske og afslappende aktiviteter med ligesindede og få nogle af de sundhedstilbud, der er brug for, lige i nærheden. Altså en boform, der går i rette med den ensomhed, nogle ældre oplever, og som lægger op til, at mængden af aktive år forlænges, fordi der er fokus på at rette dem til ud fra et ældrevenligt perspektiv.

Det er svært at sige noget negativt om oldekolle-ideen. Udover at være et godt tilbud til den ældre generation, bør den alt andet lige give kommunerne større mulighed for at fokusere og bruge pengene på de ældre, der virkelig har hjælp behov. Og dertil kommer, at oprettelsen af oldekollerne mange steder giver god beskæftigelse til lokale håndværkere.

Men som altid er der også dårlige historier i oldekolle-verdenen. Desværre.

Det har Hanne og Poul Erik Andersen fra Hjørring skrevet under på sammen med to andre par. For et lille år siden rykkede de ind i Downtown Appartments midt i byen med løfter fra udlejer Valhal Estate om at leve det gode ældreliv - blandt andet ved at kunne bestille en lang række services via en udleveret iPad. Den trådløse løsning er aldrig kommet til at fungere. Og bygningen rummer ifølge ægteparret og de andre lejere masser af fejl, en petanque-bane på tagterrassen står under vand, mens et lovet orangeri aldrig er blevet til noget. Samtidig er flere lejligheder nu udlejet til yngre mennesker og børnefamilier, hvad der har givet mere støj end forventet, lyder kritikken fra klagerne.

Martin Verwohlt, direktør i Downtown Appartments, beklager, lover bod og bedring og erkender, at det ikke har været muligt at leje boligerne ud til ældre i det forventede omfang.

Det vil vi fra Nordjyskes side følge op på og med i.

For det er langt fra ældrevenligt og i tråd med kollektiv-tanken at trække lejere ind i et byggeri, der på afgørende punkter ikke lever op til det lovede i forhold til service, muligheder og fællesskab.

Det lugter desværre af bondefangeri, hvor der er givet store, urealistiske løfter for at hente en god økonomisk gevinst, men hvor indholdet slet ikke har været på plads.

Det har sin pris for lejerne i form af ærgrelser og bekymringer. Og at det her et år efter fortsat halter er så langt fra i orden over for de ældre beboere, der skulle have nydt deres otium som del af et velfungerende fællesskab. Og overordnet er det desværre også en rigtig dårlig reklame for en boform med mange gode kvaliteter - oldekollet.