Et spørgsmål om gæld endte i farlige spark

VESTHIMMERLAND:To unge mænd fra Vesthimmerland - den ene 28 år, den anden 29 år - er Retten i Aalborg dømt for røveri.

Den 29-årige blev idømt et år og to måneders fængsel, mens den 28-årige fik et års fængsel.

Det fortæller anklager Mette Vestergaard fra Nordjyllands Politi.

Røveriet skete 23. marts 2018, hvor de to mænd røvede et hus i Gedsted for blandt andet en bilnøgle, tøj og indbo. Ved samme lejlighed sparkede mændene husets ejer i hovedet og på kroppen - en mand som de allerede inden røveriet kendte.

De to mænd erkender, at de var i huset, men nægter sig skyldige i røveriet.

Den ene mand forklarede Retten i Aalborg, at han besøgte huset, fordi han stod i gæld til husets ejer og var kommet forbi for at diskutere gælden. Den anden mand var ifølge den forklaring kun med for selskabets skyld.

De dømte har bedt om to uger til at overveje, om de anke dommen.