Et vindpust kan sætte naturen i brand: Græsareal gik op i røg

LÆSØ:Det er ikke hver dag, at brandfolkene på Læsø er på job, men torsdag eftermiddag var de ude på en mindre opgave.

Lige som mange andre steder er det den knastørre natur, der giver arbejde til brandfolkene på øen.

Lidt før klokken 14 var der således en beboer på Østerbyvejen, der havde opdaget en brand ved naboejendommen.

- Der var nogle, der havde haft et bål, og det var så ikke slukket ordenligt. Så skal der kun et vindpust til, og det har fået ilden til at bredde sig til et område med tørt græs, siger Anker Juul, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab på Læsø.

Ilden var dog hurtigt slukket, men alligevel nåede godt 300 kvadratmeter med græs at blive svedent af.

- Ilden havde ikke kraft nok til, at bide sig fast i træer og buske. Men det tørre græs brænder lynhurtigt - specielt når det så blæser lidt. Heldigvis var naboerne hurtige til at slå alarm, siger Anker Juul.

Generelt advarer beredskabet over hele landet om, at være opmærksom da naturen er tør efter flere uger med meget lidt regn. Og på hjemmesiden brandfare.dk - der viser riskoen for naturbrande - kan man se, at det specielt er i Nordjylland, at risikoen er høj og man derfor skal passe på med åbent ild i naturen.