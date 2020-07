EUC Nord beskyldes for at bruge kinesisk propaganda

NORDJYLLAND:Flere danske uddannelsesinstitutioner deltager i det såkaldte Konfucius-samarbejde, hvor den kinesiske stat stiller gratis undervisningsmateriale og i visse tilfælde også lærere til rådighed. Det kritiseres af blandt andre Dansk Kina-Kritisk Selskab, som mener, at samarbejdet omfatter kinesisk propaganda med skønmaleri af Kina.

Nu ønsker Venstre, at undervisnings-samarbejdet skal undersøges, oplyser Radio4.

EUC Nord samarbejder med et Konfucius-institut i Danmark. EUC Nord har et såkaldt Confucius Classroom og bruger undervisningsmateriale, hvori der for eksempel skulle stå, at Kina er den retmæssiske ejer af Det Sydkinesiske Hav. Noget der ellers er international uenighed om.

- I er lokket ud på dybt vand, sagde Thomas Rohden, formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab, til Radio4 mandag morgen.

Kritikken afvises af direktøren for EUC Nord, A. Neil Jacobsen:

- Det er vigtigt, at vores elever er kritiske i forhold til samarbejde med andre lande, som har andre værdier end os. Det skal vi gøre meget for at hjælpe eleverne med, siger han til Radio4 og understreger, at undervisningsmaterialet fra Konfucius-samarbejdet ikke står alene.

Uddannelsesordfører Ulla Tørnæs (V) har bedt undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om, at Konfucius-samarbejdet i Danmark undersøges nærmere.

Hør indslaget fra Radio4, hvor EUC Nord svarer på kritikken: