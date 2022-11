Evig toer træder til for sygdomsramt partifælle

NORDJYLLAND:Når regionsrådet i Region Nordjylland mandag træder sammen, er der et nyt ansigt i den socialdemokratiske lejr på 15 medlemmer.

Malene Busk, som ved valget for et år siden fik 3022 personlige stemmer, har søgt og fået bevilget sygeorlov på ubestemt tid. Det bekræfter hun i en sms til Nordjyske.

Malene Busk tager sygeorlov fra regionsrådet på ubestemt tid. Privatfoto

I regionsrådet afløses hun af Morten Klessen fra Aabybro.

Fire gange er han blevet valgt til byrådet i hjemkommunen Jammerbugt, men helt anderledes er det gået, når Morten Klessen har spurgt vælgerne om lov til at blive valgt til EU-Parlamentet, regionsrådet eller Folketinget.

Her har det uden undtagelse været lige ved og næsten for den 53-årige socialdemokrat, som ved det nys overståede folketingsvalg var blot 60 stemmer fra at overhale den fungerende landbrugsminister Rasmus Prehn og sikre sig en plads blandt de 179 politikere på Christiansborg.

Endnu tættere på et folkevalgt sæde var han ved regionsrådsvalget i november 2021. Her havde han i første omgang fået én stemme mere end partifællen Lis Mancini, men en fintælling flyttede fire stemmer, så det i stedet blev Lis Mancini, der tog den 41. og sidste taburet i regionsrådet.

De tætte nederlag har dog ikke fjernet Morten Klessens lyst til aktiv politik.

- Det er al tid hårdt at være i valgkamp, og det er hårdt at udstille sig selv i en valgkamp, så man er altid godt drænet umiddelbart efter. Men når jeg kommer ind i de politiske fora igen, kan jeg altid mærke, at det er noget, jeg har lyst til, og det er noget, jeg ved noget om. Jeg brænder for at gøre en forskel. Det er lidt som med en fodboldspiller, der har været skadet i længere tid. Det ser hårdt ud, når skaden sker, men græsset bliver grønt igen, og lysten vender tilbage, siger Morten Klessen.

Først på et gruppemøde mandag finder han ud af, hvilken rolle han kommer til at spille for den velvoksne socialdemokratiske gruppe i regionsrådet.

- Men jeg har mange års politisk erfaring, så jeg forventer da, at jeg kan bidrage med noget, siger han.

Malene Busk har søgt og fået bevilget orlov fra 14. november og indtil videre. Det er ikke første gang, den socialdemokratiske politiker søger sygeorlov fra regionsrådet. Det samme skete i 2018, hvor hun var plaget af efterveer af meningitis. dengang blev hun afløst af Arne Nielsen.

I juni 2020 blev Malene Busk igen bevilget sygeorlov - denne gang på grund af sygdom i den nære familie - og blev ved den lejlighed afløst af Narcis George Matache.

Hun kan når som helst vælge at genindtræde i regionsrådet.