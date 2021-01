Få de frivillige sat i spil under nedlukningen

Man kan vænne sig til meget. Det er de nuværende coronarestriktioner det bedste eksempel på: Solen står op og går ned (i denne tid tit uden at vi har set den), livet går videre, selvom skoledagene foregår virtuelt, al festlighed er aflyst, og fritiden foregår enten i trav udenfor med de nærmeste eller, som det oftest ender med, i sofaen med Løvens Hule eller en håndboldkamp.

Man kan vænne sig til meget. Men dem, der tror, at tilvænningen betyder, at alt dermed er cirka lige så godt nu som før, tager fejl. Man kan nemlig ikke afvænne sig behovet for at være sammen med andre, uden nærhed og fællesskab mister tilværelsen mening. Og for hver uge, restriktionerne forlænges, tiltager tomheden.

Det er nødvendigt, at vi holder ved og bakker op om restriktionerne. Men som ugerne går, er det lige så nødvendigt, at vi arbejder på at afbøde de personlige og sociale konsekvenser ved nedlukningen mest muligt. Ellers lader vi alt for mange i stikken og i særligt grad dem, der ikke lige har overskud til at lave en venne-teamsgruppe. Og allermest de mindste skolebørn, der hverken kommer i SFO eller til fritidsaktiviteter.

Her kunne det være oplagt at gribe det fintmaskede net af foreninger og idrætsklubber, som vi er så stolte af. Lige nu ligger foreningernes og klubbernes arbejde underdrejet. Mange foreningers frivillige gør en heroisk indsats med at lave online tilbud, men helt ærligt: En online svømmetræning via Facebook kan ikke erstatte det at være sammen.

Man kan ikke spille kamp og dyrke sport indendørs lige nu på samme måde som før. Men trænerne og de frivillige er en kæmpe ressource, når det handler om fysisk og mental sundhed. Tænk, hvis sundhedsministeren kom med en klar opfordring til alle klubber, foreninger og frivillige organisationer om at tage handsken op. For nej, man kan ikke dyrke håndbold eller badminton, men måske kunne man mødes fire spillere og en træner på en græsplæne, lave ti minutters øvelser og derefter løbe eller gå en tur.

Selvfølgelig kan Forenings-Danmark ikke håndtere et fuldt program, når man kun må mødes fem. Mindre kan også gøre det. Men det kræver nok en klar opfordring fra myndigheder og politikere, før det for alvor skal lykkes. Foreningerne vil jo ikke modarbejde restriktionerne, og for at bakke op, har mange klubber simpelthen lukket helt ned for træning, der involverer fysisk fremmøde, for at vise ansvarlighed.

Men der bliver nødt til at være små lommer af ilt til fællesskaberne, og helst en lille lomme til hver.